SBI証券、「SBI証券Plus」Ver.1.3.0提供開始 ダークモード切替機能など追加
SBI証券は5月15日、資産管理アプリ「SBI証券Plus」のVer.1.3.0を同日夕方以降にリリースすると発表した。今回のアップデートでは、ダークモード切替機能の実装やログイン時の挙動改善などを行う。
「SBI証券Plus」は、資産状況の確認や投資判断をサポートするスマートフォン向けアプリ。2026年2月の提供開始以降、1カ月ごとの定期アップデートを実施しており、累計ダウンロード数は65万件を突破したという。
○ダークモードやパスキー認証改善に対応
今回のアップデートでは、ユーザーから要望の多かったダークモード切替機能を追加。ライトモードとの切替に対応するほか、端末設定と連動して自動的に表示モードを変更できるようになる。
また、パスキーを利用したログイン時の挙動も改善。前回ログイン時にパスキー認証を利用していた場合、自動的にパスキー認証画面を表示する仕様となる。そのほか、軽微な修正も実施する。
SBI証券は今後について、配当金・分配金に関する機能拡充や、投信積立設定確認機能などの開発も進めているとしている。
「SBI証券Plus」は、資産状況の確認や投資判断をサポートするスマートフォン向けアプリ。2026年2月の提供開始以降、1カ月ごとの定期アップデートを実施しており、累計ダウンロード数は65万件を突破したという。
今回のアップデートでは、ユーザーから要望の多かったダークモード切替機能を追加。ライトモードとの切替に対応するほか、端末設定と連動して自動的に表示モードを変更できるようになる。
また、パスキーを利用したログイン時の挙動も改善。前回ログイン時にパスキー認証を利用していた場合、自動的にパスキー認証画面を表示する仕様となる。そのほか、軽微な修正も実施する。
SBI証券は今後について、配当金・分配金に関する機能拡充や、投信積立設定確認機能などの開発も進めているとしている。