中国のユウリがステップ初V王手 アンダーパー2人の超ガマン合戦
＜CTBCレディス 2日目◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6567ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの台湾大会。その第2ラウンドが終了した。
【写真】お姉さんとそっくり ユウティン＆ユウリの2ショット
レギュラーツアー1勝のセキ・ユウティン（中国）を姉に持つユウリが、1バーディ・1ボギーの「72」をマーク。トータル3アンダー・単独首位に浮上し、ステップ初優勝に王手をかけた。トータル2アンダー・2位に野澤真央。トータルイーブンパー・3位に武尾咲希が続いており、アンダーパーわずか2人のガマン合戦となっている。今大会の賞金総額は5000万円。優勝者には900万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
CTBCレディス 2日目の結果
セキ・ユウリ プロフィール＆成績
現在の1位は？ ステップ賞金ランキング
国内女子ツアー 初日の結果
渋野日向子は？ 米女子のリーダーボード
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