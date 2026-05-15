アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが、2026年4月18日に亡くなっていたと、所属する青二プロダクションが5月15日に発表した。61歳だった。Xでは、声優仲間から追悼の言葉が寄せられている。また、ファンからも悲しみの声が寄せられ、トレンドには「蘭姉ちゃん」「コナン」などの関連ワードが並んでいる。

蘭の友人・鈴木園子役の松井菜桜子「蘭...あたしは一生友達だからね」

青二プロダクションは、「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と発表した。山崎さんは、2月16日から病気療養のため活動を休止していた。

名探偵コナンの原作者・青山剛昌さんはアニメ公式サイトを通じて、「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて...とても悲しいです」とコメントを寄せた。

名探偵コナンで蘭の幼なじみでもある主人公・工藤新一役を務める山口勝平さんは「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。」と、悲痛な心情を伝えた。

また、蘭の友人・鈴木園子役を務める松井菜桜子さんはXで、「蘭...あたしは一生友達だからね」「蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした そしてもちろん、これからもずーっと」とコメント。

声優仲間も続々追悼...「あのエクボの笑顔に、もう会えない」

山崎さんとアニメ「美少女戦士セーラームーン」シリーズで共演した、同作の主人公・月野うさぎ役で知られる三石琴乃さんは、「早すぎます まだ現実味がないです」と思いを明かした。

声優の緒方恵美さんも「新人時代の5年間、よく同じ現場に行かせて頂きました。それだけじゃなく舞台も、朗読劇もよくご一緒して。ごはんも食べて。遊びにも行って」と、山崎さんとの関係性を明かし、「その笑顔に、優しさにーー未熟で、いつも何かと闘っていた私は、ずっと救われてきた」とした。「早すぎるよ」としつつ、「ありがとう。大好きです。どうか。安らかに」と追悼の言葉をつづった。

声優のかないみかさんも、「また違い年代の仲間が逝ってしまった。いつも優しい笑顔で穏やかで大好きでした。悲しすぎるよ（原文ママ）」と悲しみを伝えている。

声優の井上和彦さんは「つらいなー。あなたの声は番組の癒しでした。いや、存在そのものが。スタジオでニコニコしている姿しか思い出せない。もっと一緒に仕事したかったな」とコメントした。

声優の古川登志夫さんも、「ずいぶんたくさんの仕事、一緒にやったよねえ」などと思い出を振り返り、「え、あのエクボの笑顔に、もう会えない......」と悲しみをつづった。

そのほかファンからも悲しみや追悼の声が寄せられており、Xではトレンドに、「蘭姉ちゃん」「蘭ねーちゃん」「山崎和佳奈さん」「名探偵コナン」など関連ワードが並んだ。