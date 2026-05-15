【日本代表メンバー発表】森保監督が三笘薫の落選に言及「本人が一番辛い」
北中米ワールドカップに出場する日本代表のメンバー26人が、５月15日に発表された。
５月９日のウォルバーハンプトン戦で右ハムストリングを負傷したエース格の三笘薫（ブライトン）は、無念の落選となった。
会見に登壇した森保一監督は、「大会期間中に復帰が難しいとメディカルから報告を受け、選出を断念した」とコメントした。
また、三笘を選べない状況を受けて、代わりの選手をどうするかを最後まで悩んだという。
指揮官は「これまでの貢献に感謝したい。本人が一番辛い」と労った。
森保ジャパンは崩しの切り札を失った状態で、ビッグトーナメントに挑む。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界騒然！「お願いだからAIだと言ってくれ」
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会見に登壇した森保一監督は、「大会期間中に復帰が難しいとメディカルから報告を受け、選出を断念した」とコメントした。
また、三笘を選べない状況を受けて、代わりの選手をどうするかを最後まで悩んだという。
指揮官は「これまでの貢献に感謝したい。本人が一番辛い」と労った。
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