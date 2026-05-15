「名探偵コナン」の毛利蘭役、「ひみつのアッコちゃん」アッコ役で知られる声優で、病気療養中だった山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが死去した。６１歳だった。

テレビアニメ「名探偵コナン」の公式サイトでは「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」と題し、「このたび、『名探偵コナン』にて １９９６ 年のテレビシリーズ放送開始以来、約３０年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼。

「原作者・青山剛昌先生よりコメントをお預かりしておりますので、以下にご紹介いたします」とし、青山氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」との声を寄せた。

「なお、今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます。山崎和佳奈さんが作品に刻んでくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります」と今後について説明。

「長きにわたり温かく見守ってくださいましたファンの皆さまにも、心より御礼申し上げます。改めまして、山崎和佳奈さんが安らかにお眠りくださいますよう、お祈り申し上げます。ＴＶ・劇場版『名探偵コナン』製作スタッフ一同 ２０２６年５月１５日」と結んだ。