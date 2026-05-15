大谷翔平のスパイクに愛犬のデザインが施されていた

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のジャイアンツ戦に先発登板した。7回8奪三振4安打無失点の好投で、今季3勝目をマーク。この日、マウンド上で靴ひもを結んだ際、スパイクにデザインされた愛犬デコピンが話題に。「デコピンいたのかそこに！」「かわいすぎる」との声が上がっている。

大谷はこの日、投手に専念した。初回は2死一、三塁のピンチを迎えたが、ギアを上げ、空振り三振に仕留めた。2回から5回まではノーヒットピッチング。6回も無失点に抑えて規定投球回に再到達すると、7回1死一、二塁のピンチも抑え、3勝目の権利を持って降板した。

そんな中、マウンド上でスパイクの紐を結んだ際、刺繍された愛犬のデコピンが見える場面もあった。大谷はこのデザインについて試合後、「毎回あるので特に変わったとかはないですけど」と語り今回限定ではないとしつつ、デコピンについては「1年でも長く生きてほしいなと。ただそれだけですね」と思いを語っていた。

ファンもこのスパイクに注目。チラリと見えたデザインに「一緒に戦うデコピンかわいい」「デコと頑張ってる靴」「隠れデコピンちゃんで粋」「一緒に闘ったのね」「紐を結び直したのはデコピンの力を借りたかったからか」「ひょっこりいるの可愛いすぎる」こんなところにもデコピンwwww」「こんなところにデコちゃん」と喜びの声が上がっていた。（Full-Count編集部）