【5・15から】資さんうどん「父の日ギフト」 人気商品を詰め合わせた3種類＜一覧＞
資さんうどんは、「父の日ギフト」を5月15日より公式通販サイトで販売スタートする。6月23日まで。
【画像】資さんうどんの「父の日ギフト」3種類 “お父さんいつもありがとう”のメッセージカード＆今治タオルも
今年の父の日は6月21日の日曜日。資さんうどんの「父の日ギフト」には、『ミニぼた餅』などの人気商品を詰め込んだほか、定番商品『丸天うどん』の“丸天”を、『おつまみ丸天』としてギフトのラインナップに加えた。
「『おつまみ丸天』は、そのままでも、マヨネーズや一味などをつけても、もちろんうどんに入れても、おいしくお召し上がりいただけます。お酒との相性も抜群です♪」とアピールする。
ギフトは3種類。“お父さんいつもありがとう”のメッセージカードと、今治タオルハンカチを同封し、父の日限定の熨斗（のし）付きで届ける。
■「だんらん」父の日ギフト
・肉ごぼ天うどん：1人前
・ごぼ天うどん：1人前
・焼きうどん：1人前
・おつまみ丸天：2枚
・ミニぼた餅：6個
・今治タオルハンカチ：1枚
【送料無料】3980円（税込）
■「まごころ」父の日ギフト
・肉ごぼ天うどん：2人前
・ごぼ天うどん：2人前
・焼きうどん：2人前
・おつまみ丸天：2枚
・ミニぼた餅：6個
・今治タオルハンカチ：1枚
【送料無料】5480円（税込）
■「プレミアム感謝」父の日ギフト
・肉ごぼ天うどん：2人前
・肉うどん：2人前
・焼きうどん：2人前
・おつまみ丸天：2枚
・ミニぼた餅：6個
・今治タオルハンカチ：1枚
【送料無料】6980円（税込）
【画像】資さんうどんの「父の日ギフト」3種類 “お父さんいつもありがとう”のメッセージカード＆今治タオルも
今年の父の日は6月21日の日曜日。資さんうどんの「父の日ギフト」には、『ミニぼた餅』などの人気商品を詰め込んだほか、定番商品『丸天うどん』の“丸天”を、『おつまみ丸天』としてギフトのラインナップに加えた。
「『おつまみ丸天』は、そのままでも、マヨネーズや一味などをつけても、もちろんうどんに入れても、おいしくお召し上がりいただけます。お酒との相性も抜群です♪」とアピールする。
■「だんらん」父の日ギフト
・肉ごぼ天うどん：1人前
・ごぼ天うどん：1人前
・焼きうどん：1人前
・おつまみ丸天：2枚
・ミニぼた餅：6個
・今治タオルハンカチ：1枚
【送料無料】3980円（税込）
■「まごころ」父の日ギフト
・肉ごぼ天うどん：2人前
・ごぼ天うどん：2人前
・焼きうどん：2人前
・おつまみ丸天：2枚
・ミニぼた餅：6個
・今治タオルハンカチ：1枚
【送料無料】5480円（税込）
■「プレミアム感謝」父の日ギフト
・肉ごぼ天うどん：2人前
・肉うどん：2人前
・焼きうどん：2人前
・おつまみ丸天：2枚
・ミニぼた餅：6個
・今治タオルハンカチ：1枚
【送料無料】6980円（税込）