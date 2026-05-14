メッツのファン・ソト外野手（２７）が１３日（日本時間１４日）の本拠地タイガース戦で自打球を右足首に受け、途中交代するアクシデントに見舞われた。

「３番・ＤＨ」で出場したソトは１点を追う３回一死一、二塁の場面で迎えた第２打席、相手先発・バルデスの変化球をファウルした際の自打球が右足首に直撃。飛び上がって痛みを振り払おうとしたが、痛みに耐えきれず片ヒザをついた。メンドーサ監督とトレーナーが駆け付け、手当を受け、いったんは試合に戻ったが、力なく空振り三振。６回の第３打席も投ゴロに打ち取られ、８回の第４打席は代打を送られた。

試合後、メンドーサ監督は現地メディアに「彼が苦しんでいるのがわかった。そして次の打席でも彼はおかしそうに見えた」と振り返りつつ、レントゲン結果は陰性だったと述べた。ただ、今後については「明日どうなるか見てみよう。先発メンバーに入れるかどうか」と現時点では未定とした。

右ふくらはぎの張りで負傷者リスト（ＩＬ）に入っていたソトは４月２２日（日本時間２３日）のツインズ戦で復帰したばかり。１５試合を欠場し、その間チームは３勝１２敗と負けが込み、ナ・リーグ東地区最下位に低迷している。

メッツではフランシスコ・リンドアがふくらはぎの肉離れ、ルイス・ロバート・ジュニアが腰椎椎間板ヘルニア、ホルヘ・ポランコも手首の負傷で欠場中。さらに正捕手のフランシスコ・アルバレスをこの日、右膝半月板損傷のため１０日間の負傷者リストに入れた。まさに野戦病院と化しているが、主砲のソトが再び離脱となれば目も当てられず、ＳＮＳでは「チームは本当に呪われている」「もうシーズンをキャンセルしてくれ」と悲痛な声が上がっている。

米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」は「メッツは今シーズン１６勝２５敗と苦戦しており、挽回するには相当な苦境に立たされている。とはいえ、ソトが万全の状態でなければ、挽回は不可能だろう」と暗い見通しを伝えた。