25年前に東京・世田谷区で一家4人が殺害された事件の現場となった住宅に侵入し、金品を盗もうとしたとして、ベトナム国籍の男2人が逮捕されました。

邸宅侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍のルオン・ヴァン・ハイ容疑者（32）とグエン・マイン・フン容疑者（28）です。

ルオン容疑者らは、去年9月中旬から12月中旬までの間に、世田谷区上祖師谷で宮沢みきおさん一家4人が殺害された事件の現場の住宅に侵入し、金品を盗もうとした疑いがもたれています。

住宅の中に金品はなく、2人は何も盗まずに逃げたということです。

去年12月に捜査員が現場の住宅を見に行ったところ、1階の玄関脇にある窓ガラスが割れているのを発見し、事件が発覚。

その後、練馬区内で警察官がルオン容疑者に職務質問し、不法残留した疑いで現行犯逮捕した際、この事件への関与をほのめかしたということです。

警視庁は防犯カメラの映像などから犯行を裏付け、2人の逮捕に至ったということです。

取り調べに対し2人は容疑を認めているということですが、殺人事件の現場であることは知らずに侵入していたということです。