休養中のバナナマン日村、54歳誕生日に番組が祝福メッセージ＆ビジュアル公開 「ゆっくり休んで」エール続々
休養中のお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が、きょう54歳の誕生日を迎えた。TBS系『バナナマンのせっかくグルメ!!』の公式Xが、祝福のメッセージ＆ビジュアルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】バナナマン日村が54歳誕生日 『せっかくグルメ』が祝福メッセージ＆ビジュアル
同番組は「本日は我らがMC日村さんのHAPPY BIRTHDAY!!お誕生日おめでとうございます！」と祝い、「番組スタートから12年…干支が一周してしまいました 月日が経つのは早い!!54歳の1年もよろしくお願いします」とつづった。
「日村さんお誕生日おめでとう！」のビジュアルには、笑顔が爆発した日村や、相方・設楽統との2ショット、バースデーケーキなどが描かれている。
これに対して「日村さん誕生日おめでとうございます。今はゆっくり体調戻してまたせっかくグルメで美味しそうに食べる日村さんを待ってます」「せっかくグルメは日村さんあっての番組。ゆっくり休んで戻って来られるのを待ってます」「今は焦らずに、ゆっくり体を休ませてくださいね」など、多数の声が寄せられている。
日村をめぐっては4月28日、所属するホリプロコムが公式サイトで「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えている。
【写真】バナナマン日村が54歳誕生日 『せっかくグルメ』が祝福メッセージ＆ビジュアル
同番組は「本日は我らがMC日村さんのHAPPY BIRTHDAY!!お誕生日おめでとうございます！」と祝い、「番組スタートから12年…干支が一周してしまいました 月日が経つのは早い!!54歳の1年もよろしくお願いします」とつづった。
これに対して「日村さん誕生日おめでとうございます。今はゆっくり体調戻してまたせっかくグルメで美味しそうに食べる日村さんを待ってます」「せっかくグルメは日村さんあっての番組。ゆっくり休んで戻って来られるのを待ってます」「今は焦らずに、ゆっくり体を休ませてくださいね」など、多数の声が寄せられている。
日村をめぐっては4月28日、所属するホリプロコムが公式サイトで「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えている。