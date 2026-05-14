兼近大樹、マイナンバーカードの取得を報告「新たな一歩を踏み出したな。遅ればせながら」
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）みんなで冒険へ！出発イベントに登壇。マイナンバーカードを取得したことを明かした。
【写真】EXIT・兼近に優しい笑顔を向けた戸田恵子
本作で相方のりんたろー。とともに声優に挑戦している兼近は、アンパンマン役の戸田恵子、新キャラクター・パンタン役の土屋太鳳、主題歌を担当しているドリーミングと登壇。イベントを盛り上げた。
今作では「出発」がテーマとなっていることにちなみ、最近出発したことについてそれぞれトーク。兼近は「みなさん当たり前のようにやっていることができないタイプ」と自身の性格を紹介しつつ、「ついに始めたことがマイナンバー（カード）の取得ですね！」と報告した。
りんたろー。が「遅いですね」と突っ込むと、「はい！だいぶ遅くに始めさせていただきました！」と兼近はにっこり。
続けて「やっと一体型のやつを手に入れました。新たな一歩を踏み出したなと。遅ればせながら」と胸を張ると、戸田が「すばらしい」とやさしい笑顔を向けていた。
『アンパンマン』は、昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー。1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年に劇場版第1作が公開され、本作は37作目となる。
【写真】EXIT・兼近に優しい笑顔を向けた戸田恵子
本作で相方のりんたろー。とともに声優に挑戦している兼近は、アンパンマン役の戸田恵子、新キャラクター・パンタン役の土屋太鳳、主題歌を担当しているドリーミングと登壇。イベントを盛り上げた。
りんたろー。が「遅いですね」と突っ込むと、「はい！だいぶ遅くに始めさせていただきました！」と兼近はにっこり。
続けて「やっと一体型のやつを手に入れました。新たな一歩を踏み出したなと。遅ればせながら」と胸を張ると、戸田が「すばらしい」とやさしい笑顔を向けていた。
『アンパンマン』は、昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー。1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年に劇場版第1作が公開され、本作は37作目となる。