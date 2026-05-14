【クロスワードパズルクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？冬を連想する言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「クロスワードパズル」！
日常でよく使う言葉でも、穴あきパズルになると意外と難しいものです。今回は3つの言葉を完成させる問題です。語彙力をフル回転させて、空欄を埋めてみてください。
・つ □ ひ（縦の言葉）
・ゆ □ ぐ □（横の言葉）
・た □ ま（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、有名な小説の舞台にもなっているある言葉です。
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▼解説
それぞれの言葉に「き」と「に」を入れると、次のようになります。
・つきひ（月日）
・ゆきぐに（雪国）
・たにま（谷間）
川端康成による小説『雪国』を連想した人もいたのではないでしょうか。日常的な言葉のパズルを完成させた瞬間の爽快感は格別ですね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
日常でよく使う言葉でも、穴あきパズルになると意外と難しいものです。今回は3つの言葉を完成させる問題です。語彙力をフル回転させて、空欄を埋めてみてください。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・つ □ ひ（縦の言葉）
・ゆ □ ぐ □（横の言葉）
・た □ ま（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、有名な小説の舞台にもなっているある言葉です。
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正解：「き」「に」正解は「き」「に」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「き」と「に」を入れると、次のようになります。
・つきひ（月日）
・ゆきぐに（雪国）
・たにま（谷間）
川端康成による小説『雪国』を連想した人もいたのではないでしょうか。日常的な言葉のパズルを完成させた瞬間の爽快感は格別ですね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)