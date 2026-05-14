安藤美姫、実家の家業を明かす「失礼がないようにちゃんとチェックしないといけない」
プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫（38）が13日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。実家の家業を明かした。
【貴重写真】“顔出し”でメディア出演した安藤美姫の長女・ヒマワリさん
この日は「メンタル強すぎる女VS弱すぎる女」と題してゲストがトークを展開した。その中で元AKB48のメンバーでタレントの大家志津香（34）が、「お店とかで、出てきたものに虫とかが入っていても言わないです。そのまま食べる」と切り出すと、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗（36）も「俺もわかります」と共感した。
すると安藤は「いやいや、それは違います」と反論。「実家が飲食をやっているんですけど、名古屋で」と家業を明かしながら「飲食店って衛生面とかお客様に提供するものなので、失礼がないようにちゃんとチェックしないといけないです」と語った。また店側の立場として「（虫が）入っちゃったら言っていただいた方が、お店側としてはとてもうれしいです」と飲食の世界が身近だったからこそわかる気持ちを訴えた。
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この日は「メンタル強すぎる女VS弱すぎる女」と題してゲストがトークを展開した。その中で元AKB48のメンバーでタレントの大家志津香（34）が、「お店とかで、出てきたものに虫とかが入っていても言わないです。そのまま食べる」と切り出すと、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗（36）も「俺もわかります」と共感した。