大好きなおばあちゃんのベッドを占領したハスキーさん。さすがに怒るかと思いきや…？その後のふたりの微笑ましいやり取りが反響を集め、投稿には「幸せ空間すぎる」「なんだかんだ嬉しそうですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：87歳おばあちゃんのベッドを『大型犬が占領した』結果→怒るかと思いきや…まるで『本当の孫のような光景』】

おばあちゃんのベッドを占領したわんこ

Instagramアカウント「fu_taro22」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「大福」くんと87歳のおばあちゃんとの心温まる一コマ。

この日、おばあちゃんがふと横を見ると、自分のベッドの上でクルクルと回りながら寝床を整えている大福くん。思わず『嘘でしょー！』と声が出ますが、クルクルは止まりません…。

寝床が定まりそのまま腰を下ろす大福くんに合わせて『どっこいしょ』と、つい声が漏れてしまうおばあちゃん。この時点で大福くんを受け入れている様子が伝わってきます。

「ウソでしょ」と言いつつも…！？

当の大福くんはおばあちゃんの布団を占領してニコニコ笑顔だったそう。大好きな人の匂いに包まれてご満悦だったのでしょう。あまりの心地よさに「フワァ～！！」と大きなあくびが出てしまうほど。

『嘘でしょ！』を何度も連呼するおばあちゃんですが、怒っている様子は微塵もありません。そのことを分かっている飼い主さんも、フフ…と思わず笑みがこぼれます。

大きな孫をあやすよう♡

うつらうつらと眠り始めた大福くんに『いい子いい子』と、まるで孫をあやすかのように優しく撫でるおばあちゃん。2日連続ドッグランで遊びまわったこともちゃんと知っていて『よう頑張ったね』と労いの言葉も忘れません。

おばあちゃんの優しい声と温もりに、ドッグランでの疲れもほぐれたことでしょう。おばあちゃんにとって大福くんは、体の大きな孫そのものですね。この後、ぐっすり5時間眠った大福くんなのでした♡

この投稿には「最高のご家族ですね」「幸せいっぱい」「おばあちゃん嬉しそう」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「fu_taro22」には、元気いっぱい！大福くんのドタバタ日常が投稿されていますよ。大好きなおばあちゃんとの触れ合いも必見です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fu_taro22」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております