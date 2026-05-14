ドラマ『未解決の女』に5人の多彩なゲスト参戦！井桁弘恵「私としても初めての役どころ」

本日5月14日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の第5話が放送される。

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第5話には、井桁弘恵、櫻井淳子、ふせえり、ふかわりょう、西岡紱馬ら多彩なゲスト陣が参戦。

迷宮入りしていた15年前の密室殺人事件。そして、関係者全員に完璧なアリバイ。オンライン読書会の最中に発生した新たな殺人事件に、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係が挑む。

◆新証言でつながる2つの難事件

完全施錠された自宅で資産家が殺害されてから15年――。

捜査一課の伝説の刑事・熊田礼二（西岡紱馬）でさえも解決できなかった同事件の再捜査が進められるなか、幕を開ける第5話。

実は事件当時、海外にいた妻・北柳沙織（櫻井淳子）を除くと、鍵を持っていたのは家事代行の松原美幸（馬渕英里何）のみ。

熊田は美幸が犯人だと確信するも、決定的な証拠が得られず、逮捕に至らないまま定年を迎えていた。

その矢先、自宅でオンライン読書会に参加していた男が、席を外した隙に何者かによって殺される事件が発生する。

しかも、美幸から脅迫メールを受け取り、すぐさま警視庁にやって来たという沙織が、「15年前に夫を殺したのは、ほかでもない今回殺された男」だと告白。

ところが、メールの送り主であるはずの美幸は、1年前すでに他界していて…。

不可解な点を含む沙織の新証言によって、混乱する捜査。

さらに、今回の事件現場にあったメモに記された謎の文字列を手がかりに動き出した鳴海理沙（鈴木京香）＆陸奥日名子（黒島結菜）ら6係は、思いもよらぬ壁に直面してしまう。

◆オンライン読書会中に発生した殺人事件

今回殺された男は、本当に未解決事件の犯人なのか？

両事件の関連性も視野に入れながら進められていく捜査――。

そんななか、山梨県在住のミステリー愛好家・雨村安希（井桁弘恵）や村木鞠子（ふせえり）、主催者・大竹東生（ふかわりょう）ら、全国から集まったオンライン読書会のメンバーへの事情聴取も行われるが、彼らはいずれも事件発生時、顔出しで読書会に参加。

被害者以外、席を外した者もおらず、犯行は不可能と判断せざるを得ない状況で…。

ところが、捜査はやがて急展開を迎える。

読書会の文字起こしデータを精査した理沙が、ある発言に違和感を覚え、驚くべき真犯人の正体を推理。

真犯人と思われる人物と対峙し、“完璧すぎるアリバイ”を崩しにかかるのだが…。

はたして理沙は、完璧なアリバイでカモフラージュされた犯罪トリック、そして幾重もの謎のベールに包まれた犯行動機を暴くことができるのか？

疑わしきキーパーソンのひとり・安希を演じた井桁も、「文字を糸口にして徐々に事件が解決へと進んでいく様子が気持ちよくもあり、日本語の面白さに改めて気付かされる物語。言葉の妙、そして現代の技術…さまざまな要因が絡み合って起こる事件を、ぜひ楽しんでいただけたらと思います」と力を込める第5話に注目だ。

◆井桁弘恵（雨村安希・役）コメント（全文）

『未解決の女』は鈴木京香さんや黒島結菜さんはもちろん、チームの皆さんの個性が豊か。重い事件が多い中でも、暗くなりすぎない空気感が素敵だなと思って、拝見していました。

出演が決まった時は、重要な役どころに緊張もしましたが、率直に嬉しかったです。台本を読み、文字を糸口にして徐々に事件が解決へと進んでいく様子が気持ちよくもあり、日本語の面白さに改めて気付かされる物語だな、と感じました。

言葉の妙、そして現代の技術…さまざまな要因が絡み合って起こる事件を、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。私としても初めての役どころでしたので、そこもぜひ注目してほしいです。