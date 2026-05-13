漫画「FAIRY TAIL」「RAVE」などで知られる漫画家・真島ヒロ氏(49)が13日、自身の作品の公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。異例の理由で連載のスタートを早めることを発表した。



【写真】真島先生の「FAIRY TAIL」20周年記念イラスト 筆の速さに編集部も驚き！

「週刊少年マガジン」(講談社)では、今年で人気マンガ「FAIRY TAIL」が連載開始20周年を迎えることを記念し、同作の新作が短期集中連載されることを4月8日に告知していた。当初の連載スタートは2026年8月5日発売号と発表されており、真島氏本人のXでも「短期集中連載、意外なキャラにフォーカスした話ですが、ナツたちも大暴れします」と告知していた。



この日は「連載開始号変更のお知らせ」と題し、画像を公開。「連載開始号が下記のように変更となります」と、8月5日発売号から7月29日発売号に開始時期が早まることを伝えた。



連載を早める理由について、同誌編集部は「この度、週刊少年マガジン本誌編成上の都合ならびに真島ヒロ先生が編集部の想像をはるかに超える速度で原稿を進行いただいたため、少しでも早く読者の皆様に届けられるように連載開始を早める判断をさせていただくこととなりました」としている。



この発表に、ファンからも「前倒しなんて聞いたことないよ笑」「遅れるのではなく前倒し!?」「月刊でも連載してるのに相変わらず筆が早すぎる…」と驚きの声が多数寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）