お笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太（46）が13日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。芸能人による「群馬県人会」に、超有名タレントが参加したことを明かした。

MCのお笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一から「群馬県出身ということで、最近、群馬にまつわる事件簿みたいなのはありましたか？」と聞かれた関は「一応、群馬県も群馬県人会みたいなのがあるんですよ。群馬県が、上から見ると鶴の形をしているってことで、“上州鶴の会”っていうのがあって」と話し始めた。

「ヒデさんもそうですし、井森さんもそうですし。所属しているのが、みんな群馬県のタレントさんなんですけど」と、中山秀征、井森美幸らがメンバーであると語った。

さらに「この前、LINEグループにポンッって1個入ってきて“今日から僕も参加します”。見たら櫻井翔さんで」と言うと、共演者からも驚きの声。「群馬出身だったらしくて、入ってくれたんです。でも、みんなビビりすぎて、そこからLINEが止まったんです。なんて言ったらいいか分からないから！」と明かすと、相方の山本浩司も「ビッグネーム過ぎて…」と驚いていた。

櫻井は東京育ちだが、以前、自身が群馬県生まれであると明かしている。