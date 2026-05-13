（新静岡セノバ前から中継 須藤駿介 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（須藤駿介 アナウンサー）

セノバ前から静岡献立予報をお伝えしていきます

あのお買い得な野菜をですね、値段そしてレシピと合わせてご紹介していきますよ

さあ、今日ご紹介してくれるのは

食鮮館タイヨー高松店の店長、木川さんです。

今日のおすすめ食材はズバリこちら「ニンジン」です。





（松浦 悠真 気象予報士）ニンジン！もう彩りをね、こう豊かにしてくれるっていう感じもありますよね。（須藤駿介 アナウンサー）この人参なんですけど、各産地で出荷のピークを迎えていまして出荷量が増えて価格が下がっているということなんですね値段を合わせて見ていきたいんですが食鮮館タイヨー高松店では36円で購入することができるんですよ。その他40円からだいたい72円ほどで購入することができます。さあ、それでは今日のレシピはこちらです「ニンジンチジミ」（松浦 悠真 気象予報士）おー！「ニンジンチジミ」ってちょっと珍しいような気もしますね（須藤駿介 アナウンサー）珍しいですよね！では改めて作り方を見ていきましょう！ニンジンを細切りにしましてレンジで2分間加熱をしていきます粗熱を取りまして水気を切った後に溶いた卵、薄力粉、醤油、和風だしを混ぜてここにニンジンを加えて混ぜていくんですねで、混ぜ終わった生地をフライパンに焼いていく。お好みでカリッと焼いていけばこのように「ニンジンチジミ」が完成最後にね、このごま油を垂らして完成させるのがポイントということでこちらスタジオにご用意しました！皆さんどうぞ召し上がりください。【スタジオ】（コメンテーター元衆院議員 津川祥吾さん）まず見た目がすごく可愛いです（コメンテーター望月理恵さん）色がね、ニンジンで可愛いですよねこの色オレンジで！（コメンテーター元衆院議員 津川祥吾さん）まず香りがいいし甘いですね人参がねニンジン料理というよりなんかおやつ感覚で食べられるし（コメンテーター望月理恵さん）うん、いいですねまたタレがこうピリッとしてていいですね。（須藤駿介 アナウンサー）あの、望月さんはねレシピ本を出されたんで先ほどごめんなさい僕も聞いてたんですけどこの人参の活用法いかがです?（コメンテーター望月理恵さん）私でもお好み焼きに一緒にニンジン混ぜたりもしますし、あとはやっぱりサラダですね塩もみして柔らかくして食べてます（須藤駿介 アナウンサー）もういろんなね活用法がありますので今日は「ニンジンチジミ」紹介しましたけど皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね以上献立予報でした