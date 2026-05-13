『第1回 映画館大賞』大賞は『国宝』 映画館スタッフが“本当に劇場で観てほしい”作品を選出【各部門の受賞作品一覧あり】
全国の映画館スタッフが“本当に映画館で観てほしい作品”を選出する『第1回映画館大賞（2026年）』授賞式が12日、東京・109シネマズプレミアム新宿で開催され、各部門の受賞作品が発表された。『第1回 映画館大賞』には、988作品の中から李相日監督の『国宝』が選ばれた。
【写真一覧】スピーチする『国宝』李相日監督ほか、豪華受賞ゲストが登壇した授賞式の様子
本イベントは、映画館の魅力を発信するプロジェクト「映画館に行こう！」実行委員会（日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション（MPA）、全国興行生活衛生同業組合連合会の4団体で構成）が創設した新しい映画賞。
日々観客の反応を間近で感じている映画館スタッフが「映画館でこそ観てほしい作品」を選出するもので、全国550館以上に案内し、のべ3000人以上のスタッフの投票によって、2025年に国内公開された作品の中から各部門の受賞作を決定した。
映画館でこそ観るべき！「日本映画部門」第1位には、昨年映画界を大いににぎわせた『国宝』が選ばれた。『第1回 映画館大賞』とともに堂々の受賞となった。
「外国映画部門」第1位」には、世界中を感動と興奮で包み込み、日本でも累計興行収入35億円突破の大ヒットを記録した『ウィキッド ふたりの魔女』が選ばれた。「アニメ映画部門」では、国内興行収入が402億円、全世界での総興行収入が1179億円に達した『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が堂々の第1位に輝いた。
「もっとひろがれ！掘り出し映画部門」では、急遽日本での公開が決定となり、公開直後から「超ド級の大傑作」と大絶賛の声が続々と寄せられた話題作『罪人たち』が1位を獲得した。
また、「映画館スタッフイチオシ」の作品を選ぶ賞では、毎年の公開で爆発的なヒットを誇り、社会現象化を果たした『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が「日本映画部門」第1位に、公開2週目にして興行収入26億円を突破し、現在進行形で全国の映画館で華やかな旋風を巻き起こしている『プラダを着た悪魔2』が「外国映画部門」第1位にそれぞれ選ばれた。
授賞式には、アンバサダーに就任したタレント・映画コメンテーターのLiLiCo、アーティストのLEO（BE:FIRST）のほか、各賞を受賞した作品の監督や声優、プロデューサーら豪華ゲストが登壇。
『国宝』の李相日監督は、「まずはこのような企画に選出していただいたこと、非常にうれしく思います」と受賞の喜びを語った。また、「『3時間があっという間だった』『久しぶりに映画館に行った』という声が印象的でした。そういった来場いただいた方をいかに世界観に没入させるか、スタッフ、キャストと連日話し合っていました。映画館こそが映画監督を生み、役者を生み、映画館の発展が映画産業の発展だと思っています。これからの映画界の発展のためにも、いつまでも世界観の没入を追求していきます」と今後への意気込みを語った。
【『第1回映画館大賞（2026年）』結果一覧】
■第1回 映画館大賞
『国宝』（東宝配給）
■映画館でこそ観るべき！日本映画部門
1位：『国宝』（東宝配給）
2位：『爆弾』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ファーストキス 1ST KISS』（東宝配給）
■ 映画館でこそ観るべき！外国映画部門
1位：『ウィキッド ふたりの魔女』（東宝東和配給）
2位：『F1R／エフワン』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（東和ピクチャーズ配給）
■ 映画館でこそ観るべき！アニメ映画部門
1位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（東宝・アニプレックス配給）
2位：『チェンソーマン レゼ篇』（東宝配給）
3位：『ズートピア2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
■ もっとひろがれ！掘り出し映画部門
1位：『罪人たち』（ワーナー・ブラザース配給）
2位：『WEAPONS／ウェポンズ』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『新幹線大爆破』（ネットフリックス映画）
■ 映画館スタッフイチオシ 日本映画部門
1位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（東宝配給）
2位：『キングダム 魂の決戦』（東宝配給）
3位：『ゴジラ -0.0』（東宝配給）
■ 映画館スタッフイチオシ 外国映画部門
1位：『プラダを着た悪魔2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（東宝東和配給）
3位：『トイ・ストーリー5』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
【写真一覧】スピーチする『国宝』李相日監督ほか、豪華受賞ゲストが登壇した授賞式の様子
本イベントは、映画館の魅力を発信するプロジェクト「映画館に行こう！」実行委員会（日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション（MPA）、全国興行生活衛生同業組合連合会の4団体で構成）が創設した新しい映画賞。
映画館でこそ観るべき！「日本映画部門」第1位には、昨年映画界を大いににぎわせた『国宝』が選ばれた。『第1回 映画館大賞』とともに堂々の受賞となった。
「外国映画部門」第1位」には、世界中を感動と興奮で包み込み、日本でも累計興行収入35億円突破の大ヒットを記録した『ウィキッド ふたりの魔女』が選ばれた。「アニメ映画部門」では、国内興行収入が402億円、全世界での総興行収入が1179億円に達した『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が堂々の第1位に輝いた。
「もっとひろがれ！掘り出し映画部門」では、急遽日本での公開が決定となり、公開直後から「超ド級の大傑作」と大絶賛の声が続々と寄せられた話題作『罪人たち』が1位を獲得した。
また、「映画館スタッフイチオシ」の作品を選ぶ賞では、毎年の公開で爆発的なヒットを誇り、社会現象化を果たした『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が「日本映画部門」第1位に、公開2週目にして興行収入26億円を突破し、現在進行形で全国の映画館で華やかな旋風を巻き起こしている『プラダを着た悪魔2』が「外国映画部門」第1位にそれぞれ選ばれた。
授賞式には、アンバサダーに就任したタレント・映画コメンテーターのLiLiCo、アーティストのLEO（BE:FIRST）のほか、各賞を受賞した作品の監督や声優、プロデューサーら豪華ゲストが登壇。
『国宝』の李相日監督は、「まずはこのような企画に選出していただいたこと、非常にうれしく思います」と受賞の喜びを語った。また、「『3時間があっという間だった』『久しぶりに映画館に行った』という声が印象的でした。そういった来場いただいた方をいかに世界観に没入させるか、スタッフ、キャストと連日話し合っていました。映画館こそが映画監督を生み、役者を生み、映画館の発展が映画産業の発展だと思っています。これからの映画界の発展のためにも、いつまでも世界観の没入を追求していきます」と今後への意気込みを語った。
【『第1回映画館大賞（2026年）』結果一覧】
■第1回 映画館大賞
『国宝』（東宝配給）
■映画館でこそ観るべき！日本映画部門
1位：『国宝』（東宝配給）
2位：『爆弾』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ファーストキス 1ST KISS』（東宝配給）
■ 映画館でこそ観るべき！外国映画部門
1位：『ウィキッド ふたりの魔女』（東宝東和配給）
2位：『F1R／エフワン』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（東和ピクチャーズ配給）
■ 映画館でこそ観るべき！アニメ映画部門
1位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（東宝・アニプレックス配給）
2位：『チェンソーマン レゼ篇』（東宝配給）
3位：『ズートピア2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
■ もっとひろがれ！掘り出し映画部門
1位：『罪人たち』（ワーナー・ブラザース配給）
2位：『WEAPONS／ウェポンズ』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『新幹線大爆破』（ネットフリックス映画）
■ 映画館スタッフイチオシ 日本映画部門
1位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（東宝配給）
2位：『キングダム 魂の決戦』（東宝配給）
3位：『ゴジラ -0.0』（東宝配給）
■ 映画館スタッフイチオシ 外国映画部門
1位：『プラダを着た悪魔2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（東宝東和配給）
3位：『トイ・ストーリー5』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）