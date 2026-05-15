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田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「任天堂はダメだ!!Switch2の値上げについて、本音をぶっちゃける!!」を公開した。動画では、任天堂が発表した「Switch2」の値上げについて、その幅やタイミングに対する不満をあらわにし、同社の経営姿勢を厳しく批判している。



冒頭、女性出演者が「Switch2」の値上げ決定に触れ、購入を促す発言をすると、田端氏は「全然ダメだと思った」と即座に切り捨てた。現在の状況に対して「あの値上げじゃ追いつかない」と指摘し、「乾坤一擲の値上げでこんなもんなのか」と落胆を隠さない。「本気で儲かる会社になろうっていう気持ちが全然感じられない」と語気を強め、この中途半端な価格設定によって「むしろガッカリ売りが出ますよ」と、株式市場がネガティブに反応する可能性を提示した。



続けて話題は、同社の強固な財務状況と今後の見通しへと展開する。一度価格を改定すれば「向こう半年から1年くらいもう絶対値上げしない」と予想した上で、任天堂には「1.8兆円の現預金」があることに言及。メモリなどの部品価格の高騰が数年続いたとしても、企業として十分に耐えうる体力がある点は認めた。しかし、そうした余裕があるからこそ、株主の視点に立つと今回の対応は「えっ？て感じだよね」と疑問を投げかける。値上げのタイミングと規模について「遅すぎる上に少なすぎる」と断言し、「あれだったら頑張って痩せ我慢して値上げしなかった方がよかった」と、半端な決断を痛烈に批判した。



最後には、企業の経営判断と投資家の期待が「噛み合ってない」と分析。任天堂の経営姿勢について「良くも悪くも株主を見てない会社だと思う」と総括し、独自の視点で同社の課題を浮き彫りにして動画を締めくくった。