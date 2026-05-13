バンナムＨＤが後場急伸、２７年３月期中間配当は２円増配へ

バンダイナムコホールディングス<7832.T>が後場急伸している。午前１１時３０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想は、売上高１兆３５００億円（前期比０．１％増）、営業利益１８５０億円（同２．４％減）、純利益１３００億円（同７．６％減）と減益予想ながら、中間配当を前年同期比２円増の２５円（年間配当は未定）としたことが好感されている。



世界各地域において先行きが不透明な状況が継続すると予測されるとして、デジタル、映像音楽（ＩＰプロデュース）、アミューズメントの各事業で減益を見込む。なお、２６年３月期決算は、売上高１兆３４８２億円（前の期比８．６％増）、営業利益１８９５億１７００万円（同５．２％増）、純利益１４０６億５１００万円（同８．８％増）だった。



出所：MINKABU PRESS