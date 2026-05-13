「速すぎる。強すぎる。信じられない存在だ」カゼミーロが思う“史上最も完成された選手”は？ C・ロナウドより上「全て優れている」

「速すぎる。強すぎる。信じられない存在だ」カゼミーロが思う“史上最も完成された選手”は？ C・ロナウドより上「全て優れている」