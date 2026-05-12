◆東都大学野球２部春季リーグ戦第４週第１日▽専大７―２拓大（１２日・ＵＤトラックス上尾スタジアム）

開幕６連勝で勝ち点３を挙げて首位に立つ専大が拓大に先勝した。２―２で迎えた６回表２死満塁から、１番・吉水真斗遊撃手（４年＝松商学園）が中前に落ちる決勝２点タイムリーを放った。吉水は第３週を終えた時点の打率が５割ちょうどでリーグトップ。「『おいしい所をもらっちゃおうかな』という感じで打席に入りました。いい所に飛んでくれました」と笑顔で振り返った。

２０２２年秋以来となる２部リーグ優勝へ突き進むチーム。ところが試合前、ヘルメットの球場への持ち込みを忘れるというハプニングがあった。急きょ、前の試合に出場した日大から「Ｎ」のイニシャルが入ったものを借りて臨み、打線は１２安打７得点。影響を感じさせることなく拓大を圧倒した。「自分たちのはフェースガードがないのですが、付いているものが多くてテンションが上がりました。新鮮な感じで面白かったです」と吉水。トラブルさえも楽しむことが出来る勢いが、今の専大にはある。

同じく勝ち点３の駒大が日大に敗れ６勝３敗に。勝ち点２の日大は５勝３敗となった。１３日の２回戦で専大が連勝し駒大が連敗すれば、最終的に勝ち点４で駒大、日大と並んだとしても勝率で上回ることが確定。最終週を待たず、２０２２年秋以来となる専大の２部リーグ優勝が決まる。