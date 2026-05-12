神戸はあす13日、ホームで京都と対戦する。リーグ戦は4試合90分間での勝利がなく（1勝3敗）で、その間は1得点9失点。1試合消化が少ない中で首位・名古屋と勝ち点3差の2位に付けているものの、得失点差を考慮すれば逆転優勝へ向けて次戦は「90分勝利」が至上命令だ。

この苦境を打破するために期待されるのは、やはりFW大迫勇也とFW武藤嘉紀のWエースだ。アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の準々決勝アル・サッド戦（UAE）と準決勝アル・アハリ戦（サウジアラビア）でさすがの実力を発揮したが、ACLE後はともに無得点。チームの得点力不足に直結している。

だがミヒャエル・スキッベ監督は「何も不安も心配もない」と絶大な信頼を寄せた。「大事な場面、ここが正念場だという場面でゴールやアシストなど彼らのクオリティーを見せてくれると思っている。不安や心配はありません」。大一番で結果を残してきたベテランの爆発を予言した。

前節・岡山戦では3失点大敗。中2日の短い期間でチーム全体の「距離間」と「コンパクトさ」を修正した。「そこが上手くいくことで、攻撃にも良い流れが生まれる」と指揮官。主将のDF山川哲史は負傷で欠場するが、連動した攻守で復調のきっかけをつかむ。