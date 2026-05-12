京都・伊藤久右衛門が、旬の宇治新茶を使用した「新茶パフェ」発売
伊藤久右衛門は4月28日から、期間限定の「新茶パフェ」を、宇治本店、JR宇治駅前店、祇園四条店の3店舗限定で提供している。
新茶パフェ
同商品は、古くから無病息災を願う縁起物として親しまれてきた「新茶」を、スイーツとして楽しむパフェ。新茶の瑞々しい香りと爽やかな風味を最大限に引き出すため、多彩な素材を組み合わせている。
ベースとなるのは、摘みたての宇治新茶を使用したクラッシュ新茶ゼリー。そこへ抹茶ゼリー、わらび餅、抹茶せんべい、煎茶マカロンなどを重ね、さらに新茶パフェ限定の「煎茶みつ」を添えた。
価格は単品1,390円、お茶セットが1,890円。5月中旬まで提供予定だが、売り切れ次第終了となる。
新茶パフェ
同商品は、古くから無病息災を願う縁起物として親しまれてきた「新茶」を、スイーツとして楽しむパフェ。新茶の瑞々しい香りと爽やかな風味を最大限に引き出すため、多彩な素材を組み合わせている。
ベースとなるのは、摘みたての宇治新茶を使用したクラッシュ新茶ゼリー。そこへ抹茶ゼリー、わらび餅、抹茶せんべい、煎茶マカロンなどを重ね、さらに新茶パフェ限定の「煎茶みつ」を添えた。
価格は単品1,390円、お茶セットが1,890円。5月中旬まで提供予定だが、売り切れ次第終了となる。