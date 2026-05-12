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ゆっくり不動産、空を独占できる中庭付き注文住宅を内見！「熱めの風呂からそのまま外へ」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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不動産系YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった戸建】空を独占!!中庭が贅沢すぎる注文住宅を内見！」と題した動画を公開した。福岡県太宰府市にある注文住宅「soramado（ソラマド）筑紫」を訪れ、空を感じる中庭やこだわりのキッチンなど、開放感あふれる住まいの全容を紹介している。



ナガタ建設が手掛ける「soramado筑紫」は、「青空と暮らす家」がテーマ。動画ではまず、白と黒のコントラストが美しい外観に注目する。黒い建物は「離れ」となっており、現在はモルタルを基調としたおしゃれなカフェとして活用されている様子が収められている。



母屋に足を踏み入れると、広々とした土間と真っ白な螺旋階段がお出迎え。LDKは漆喰の壁と小国杉の無垢材の床が採用されており、ナチュラルなスタイルが広がっている。部屋の中心にはオリジナルの「コの字キッチン」が配置され、「料理が楽しくなる」と、家族が自然と集まる温かい空間づくりを評価した。



さらに、リビングや浴室から直接出入りできる中庭（ソラマド）も登場する。日よけのタープや観葉植物が配されたプライベートな空間に、「熱めの風呂に浸かってそのまま外の風に当たるなんて最高じゃないですか」と大興奮の様子を見せた。



2階へ上がると、空に向かって開かれた大きな窓が設けられており、家の中にいながら空を眺められる工夫が凝らされている。従来の概念にとらわれない「脱LDK」を掲げ、狭小地や変形地でも光と風を取り込めるという本物件。ライフスタイルに合わせて自由に空間をデザインできる住まいは、理想の家づくりを目指す人にとって大いに参考になりそうだ。