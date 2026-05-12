12日午前9時2分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の笠間市と筑西市、栃木県の宇都宮市と真岡市、それに下野市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

笠間市 筑西市





□栃木県宇都宮市 真岡市 下野市

■震度2

□茨城県

水戸市 常陸大宮市 小美玉市

城里町 大子町 土浦市

茨城古河市 石岡市 結城市

下妻市 常総市 つくば市

坂東市 桜川市 つくばみらい市

八千代町 境町



□栃木県

足利市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 益子町

茂木町 壬生町 野木町

高根沢町



□福島県

白河市



□群馬県

館林市 板倉町 群馬明和町

邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

羽生市 久喜市 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま緑区 川口市

春日部市 蕨市 戸田市

幸手市 宮代町 杉戸町



□千葉県

野田市

■震度1

□茨城県

日立市 常陸太田市 高萩市

ひたちなか市 那珂市 茨城町

大洗町 東海村 龍ケ崎市

取手市 牛久市 茨城鹿嶋市

潮来市 守谷市 稲敷市

かすみがうら市 神栖市 行方市

鉾田市 美浦村 阿見町

五霞町 利根町



□栃木県

栃木さくら市 那須烏山市 市貝町

芳賀町 栃木那珂川町 日光市

大田原市 矢板市 那須塩原市

塩谷町



□福島県

須賀川市 西郷村 棚倉町

矢祭町 玉川村 浅川町

いわき市 檜枝岐村



□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

太田市 渋川市 藤岡市

みどり市 千代田町 大泉町

沼田市 片品村



□埼玉県

本庄市 東松山市 鴻巣市

深谷市 滑川町 嵐山町

吉見町 ときがわ町 埼玉美里町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま桜区

上尾市 草加市 越谷市

朝霞市 志木市 和光市

桶川市 北本市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市

坂戸市 吉川市 伊奈町

川島町 松伏町 長瀞町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉美浜区 市川市 船橋市

松戸市 成田市 習志野市

柏市 八千代市 我孫子市

鎌ケ谷市 浦安市 印西市

白井市 富里市 栄町

旭市 香取市 山武市

神崎町 多古町 芝山町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京江東区

東京品川区 東京大田区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区

東京豊島区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 調布市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜中区 横浜港北区

川崎中原区 川崎宮前区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。