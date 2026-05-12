【日本代表のW杯メンバー26人ガチ予想】遠藤＆守田は落選、サプライズは21歳FWか！長友、冨安は招集される？負傷した三笘が間に合わない場合の代役は…
北中米ワールドカップに出場する日本代表のメンバーが、５月15日に発表される。
怪我人が続出し、不透明な部分もあるが、森保一監督が選ぶ26人を予想してみたい。
まず、主な故障者のなかで、長期離脱が続いているMF遠藤航（リバプール）、MF南野拓実（モナコ）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）は間に合わないと判断した。遠藤と町田は今季中に復帰する可能性もあるが、現段階で試合に出ていない選手を選ぶのは博打に近い。復帰すればいいというものではなく、ハイレベルな舞台で戦えるコンディションに戻すのは簡単ではない。同じポジションの選手とも天秤にかけ、選外と予測した。
懸念されるのが、９日の試合で左ハムストリング付近を痛めた三笘薫（ブライトン）の状態だ。森保監督は翌日、「軽傷を願っていますが、おそらくそうではないという印象的なところは聞いています」とコメント。残念ではあるが、欠場となる可能性もある。まだクラブから公式のリリースはなく、ここでは希望的観測も含めて外さなかったが、その場合でもアジアカップの時と同様に時間を限定したスーパーサブ的な起用になるのではないか。
それを踏まえ、セクションごとにメンバーを考えていく。まずGKは、正守護神の鈴木彩艶（パルマ）、常連の大迫敬介（サンフレッチェ広島）、昨年７月のE-１選手権以降、代表に定着した早川友基（鹿島アントラーズ）の３人が順当に名を連ねるだろう。
最終ラインは、渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、伊藤洋輝（バイエルン）の３人は当確で、鈴木淳之介（コペンハーゲン）も有力。安藤智哉（ザンクトパウリ）や高井幸大（ボルシアMG）も捨て難かったが、板倉滉、冨安健洋（ともにアヤックス）、瀬古歩夢（ル・アーブル）を選んだ。
コンディションが懸念される冨安については、森保監督は先月、「100％じゃなくても、大会期間中に100％に持っていけるという計算が立つのであれば、（招集を）考えていきたい」と話していた。仮にフル出場は難しくても、クローザー的な役割を期待してセレクトすると見た。
前述したように、左足首を負傷した遠藤が間に合わないと判断したボランチは４枚か。鎌田大地（クリスタル・パレス）、佐野海舟（マインツ）、田中碧（リーズ）は堅く、あと一人は藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）と守田英正（スポルティング）で悩んだが、３月シリーズで招集された前者の方がメンバー入りの可能性は高いと読んだ。個人的には、後者は必要な人材だと考えるが、１年間招集されていないという事実は重い。
右ウイングバックはシャドーと兼用の堂安律（フランクフルト）と菅原由勢（ブレーメン）。これまでこのポジションが主戦場だった伊東純也（ゲンク）は３月シリーズでシャドー起用が当たった。本番でも、三笘の穴埋めもあって２列目での出番が増えそうで、そうなると、やはり菅原は必要になるだろう。
左ウイングバックは中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）と前田大然（セルティック）は外せない。そして、遠藤が不在ということもあり、精神的支柱としての役割も期待される長友佑都（FC東京）が５回目のＷ杯の切符を掴むと見立てた。
２シャドーは、先ほど触れた三笘と伊東、そして久保建英（レアル・ソシエダ）。もう１枚は、３月のスコットランド戦でアシストをマークするなど鮮烈なデビューを飾った21歳のFW塩貝健人（ヴォルフスブルク）を選んだ。まだ１キャップで、クラブでの出場時間が少ないことを考えるとサプライズかもしれないが、直近のバイエルン戦のプレーを見ても分かるように、途中出場で流れを変えられる能力があり、切り札としてベンチに置いておくのではないか。
三笘が間に合わない場合は、鎖骨を骨折をしたものの、「ワールドカップには間に合いそう」と話していた鈴木唯人（フライブルク）か。その24歳も難しい時は、佐野航大（NEC）、佐藤龍之介（FC東京）、町野修斗（ボルシアMG）らが候補となる。
最後にトップは、エース格の上田綺世（フェイエノールト）は確実。得点力の高い小川航基（NEC）とスコットランド戦で先発した後藤啓介（シント＝トロイデン）もチョイスされると予測した。
運命の15日。森保監督は選ぶ26人はどんな顔ぶれになるだろうか。
文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
怪我人が続出し、不透明な部分もあるが、森保一監督が選ぶ26人を予想してみたい。
まず、主な故障者のなかで、長期離脱が続いているMF遠藤航（リバプール）、MF南野拓実（モナコ）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）は間に合わないと判断した。遠藤と町田は今季中に復帰する可能性もあるが、現段階で試合に出ていない選手を選ぶのは博打に近い。復帰すればいいというものではなく、ハイレベルな舞台で戦えるコンディションに戻すのは簡単ではない。同じポジションの選手とも天秤にかけ、選外と予測した。
それを踏まえ、セクションごとにメンバーを考えていく。まずGKは、正守護神の鈴木彩艶（パルマ）、常連の大迫敬介（サンフレッチェ広島）、昨年７月のE-１選手権以降、代表に定着した早川友基（鹿島アントラーズ）の３人が順当に名を連ねるだろう。
最終ラインは、渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、伊藤洋輝（バイエルン）の３人は当確で、鈴木淳之介（コペンハーゲン）も有力。安藤智哉（ザンクトパウリ）や高井幸大（ボルシアMG）も捨て難かったが、板倉滉、冨安健洋（ともにアヤックス）、瀬古歩夢（ル・アーブル）を選んだ。
コンディションが懸念される冨安については、森保監督は先月、「100％じゃなくても、大会期間中に100％に持っていけるという計算が立つのであれば、（招集を）考えていきたい」と話していた。仮にフル出場は難しくても、クローザー的な役割を期待してセレクトすると見た。
前述したように、左足首を負傷した遠藤が間に合わないと判断したボランチは４枚か。鎌田大地（クリスタル・パレス）、佐野海舟（マインツ）、田中碧（リーズ）は堅く、あと一人は藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）と守田英正（スポルティング）で悩んだが、３月シリーズで招集された前者の方がメンバー入りの可能性は高いと読んだ。個人的には、後者は必要な人材だと考えるが、１年間招集されていないという事実は重い。
右ウイングバックはシャドーと兼用の堂安律（フランクフルト）と菅原由勢（ブレーメン）。これまでこのポジションが主戦場だった伊東純也（ゲンク）は３月シリーズでシャドー起用が当たった。本番でも、三笘の穴埋めもあって２列目での出番が増えそうで、そうなると、やはり菅原は必要になるだろう。
左ウイングバックは中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）と前田大然（セルティック）は外せない。そして、遠藤が不在ということもあり、精神的支柱としての役割も期待される長友佑都（FC東京）が５回目のＷ杯の切符を掴むと見立てた。
２シャドーは、先ほど触れた三笘と伊東、そして久保建英（レアル・ソシエダ）。もう１枚は、３月のスコットランド戦でアシストをマークするなど鮮烈なデビューを飾った21歳のFW塩貝健人（ヴォルフスブルク）を選んだ。まだ１キャップで、クラブでの出場時間が少ないことを考えるとサプライズかもしれないが、直近のバイエルン戦のプレーを見ても分かるように、途中出場で流れを変えられる能力があり、切り札としてベンチに置いておくのではないか。
三笘が間に合わない場合は、鎖骨を骨折をしたものの、「ワールドカップには間に合いそう」と話していた鈴木唯人（フライブルク）か。その24歳も難しい時は、佐野航大（NEC）、佐藤龍之介（FC東京）、町野修斗（ボルシアMG）らが候補となる。
最後にトップは、エース格の上田綺世（フェイエノールト）は確実。得点力の高い小川航基（NEC）とスコットランド戦で先発した後藤啓介（シント＝トロイデン）もチョイスされると予測した。
運命の15日。森保監督は選ぶ26人はどんな顔ぶれになるだろうか。
文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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