俳優で歌手の山下智久（41）が10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。自身が出没する確率の高い交通機関と場所を明かした。

山下は「インタビュアー林修」のコーナーに出演。山下はチェーン店をよく利用するという会話の流れから「立ち食いそばよく行きますし、電車も好きで、1人でぷらぷら歩きながら偶然見つけたお店に入ることがすごい好きですね」と語った。

林氏が「電車にぱっと1人で乗られるんですか？」と聞くと、山下は「乗ります。今の自分の仕事させてもらってると、家とスタジオの往復だったりとかってことが多かったりするんで。なんか社会と離れすぎちゃったら嫌だなと。社会と距離ができるのが不安というか」と電車も利用することを語った。

林氏は「気づかれませんか？」と聞くと、山下は「気づかれないですね。みんなスマホにくぎ付け。周りの人全然見てないですね。僕は見てますけど」と笑い「僕は日比谷線と山手線に登場する確率が高いので」と明かし、共演者を驚かせた。

林氏が「日比谷線と山手線っていうことだと、恵比寿近辺狙っておくと…」と遭遇チャンスを伺うと「そうですね。恵比寿は出没率高いかもしれない」と告白した。

林氏は「言っちゃっていいんですか」と聞くと、山下は「いいですいいです」と答え、共演者を驚かせた。