ヤングスキニー、アニメ「百鬼夜行抄」主題歌「何にもなれない」リリース＆MVプレミア公開決定！

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“嘘だらけで、矛盾だらけな日常を歌う”東京発4ピースギターロックバンド、ヤングスキニー（Vo＆Gt：かやゆー、Gt：ゴンザレス、Ba：りょうと、Dr：しおん）が、新曲「何にもなれない」を5月13日にリリースすることを発表した。

「何にもなれない」は、4月よりテレビ神奈川ほかにて放送、配信中のアニメ「百鬼夜行抄」の主題歌として制作した楽曲。前作同様、サウンドプロデュースに古舘佑太郎、鍵盤に中野郁哉を迎え、和楽器なども取り入れながら、原作のミステリアスで繊細な世界観に寄り添った不穏なサウンドメイクを展開している。タイアップ作品ならではのチャレンジングなアプローチを行った意欲作であり、相手を想うがゆえのもどかしさや切なさ、不安と焦燥を描いた儚くダークな一曲に仕上がっている。

なお、「何にもなれない」は主要ストリーミングサービスでPre-add／Pre-save（事前ライブラリ追加予約）がスタート。Apple MusicまたはSpotifyでPre-add／Pre-saveを行うと、ここでしか手に入らないオリジナル画像がプレゼントされるキャンペーンも実施中だ。リリース日当日に自身のデバイスで確実に楽曲を楽しむことができるので、ぜひチェックしてほしい。

さらに、5月13日（水）0:00より、同楽曲のミュージックビデオをYouTubeにてプレミア公開。これまでのヤングスキニー作品とは一線を画す今作のミュージックビデオは、“空っぽになっていく心”をテーマに制作。深夜のガソリンスタンドを舞台に、誰かを想い続けた先に残る虚無感を映し出している。感情を押し殺しながら静かに崩れていくかやゆーの繊細な表情にも注目してほしい。

また、ドラムのしおんがグループを脱退することが発表されたばかりのヤングスキニー。大きな転機を迎える中でのリリースとなる本作は、その歌詞や世界観が現在の彼らの状況ともどこか重なって感じられる一曲となっている。

彼らの“今”が詰まった一曲を、ぜひ受け取ってほしい。

●配信情報

Digital Single

「何にもなれない」

5月13日配信リリース



配信リンクはこちら

https://jvcmusic.lnk.to/ys_naninimonarenai

ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて5月13日配信。

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX

●ライブ情報

『ヤンスキ大宴会』

2026年8月15日（土）

会場： 東京・SGC HALL ARIAKE

開場17:00 / 開演18:00

チケット

前売チケット 7,300円（税込）

オフィシャル先行スケジュール

受付期間：5月9日(土)12:00−5月17日(日)23:59

受付はこちら

https://l-tike.com/yangskinny/

※お一人４枚まで

問合せ：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日 12:00−15:00）

詳細はこちら

https://www.yangskinny.com/news/detail/77833

ヤンスキカンパニー全国株主総会

6月3日(水) 福岡・ LIVE HOUSE Queblick 開場:18:30 開演：19:00

6月5日(金) 名古屋・新栄シャングリラ 開場:18:30 開演：19:00

6月9日(火) 大阪・Live House Anima 開場:18:30 開演:19:00

6月21日(日) 札幌・札幌近松 開場:17 :30 開演：18:00

6月28日(日) 東京・新宿Marble 開場:15 :30 開演：16:00

6月28日(日) 東京・新宿Marble 開場:18 :30 開演：19:00

チケット料金：前売 4,400円(税込)

※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / ドリンク代別途必要

新メンバーオーディション詳細

https://www.yangskinny.com/news/detail/77762

＜ヤングスキニープロフィール＞

嘘だらけで、矛盾だらけな日常を歌う、東京発4ピースロックバンド。

かやゆー(Vo&Gt)が中心となってXで「#バンドメンバー募集」を投稿し、集められたメンバーで2020年8月に結成。2022年10月5日2nd Single「本当はね、」(TBS「王様のブランチ」10月度エンディングテーマ)をリリース。SNSを中心に高い共感を呼び、ストリーミング総再生数は1億回再生を突破。関連動画の総再生数は19億回再生を突破(2025/4時点)。THE FIRST TAKEの出演も果たす。

2023年1月Spotifyが年間を通して新進アーティストをサポートするプログラム「RADAR: Early Noise 2023」にバンドとして唯一選出。2月8日 メジャーデビューシングル「らしく」を配信リリースし、ビクター/スピードスターレコーズよりメジャーデビュー。3月15日1stフルアルバム「歌にしてしまえば、どんなことでも許されると思っていた」のリリース、同日に「いつか僕は誰もが羨むバンドになってやるフリーライブ」を代々木公園野外音楽堂にて開催し、総動員1万人以上という快挙を達成。

2024年2月14日「ベランダ feat. 戦慄かなの」配信リリース、Z世代を中心にバイラルヒットし、Billboard JAPAN”TikTok Weekly Top 20”(4/3公開)では首位を獲得。10月5日にMajor 2nd Full Album『BOY & GIRLS』をリリース。10月から12月にかけて全国のホール規模のワンマンツアー『”老いてもヤングスキニーツアーvol.5”〜サブタイトルもう思い付きま編〜』を開催。

2025年5月から7月にかけて全国ライブハウスツアー『”老いてもヤングスキニーツアーvol.6”』を開催。11月26日に「るっせぇ女」がバイラルヒット。2026年2月11日3rdフルアルバム「理屈で話す君と、感情論僕」をリリース。2月17日にバンド初の日本武道館ワンマン公演「いつか僕は誰もが羨むバンドになってやる日本武道館」を開催し、ソールドアウト。現在、2024年リリースの「雪月花」がバイラルヒット中！

若者のリアルな思いを描く等身大の歌詞でZ世代から支持を受けるロックバンド

関連リンク

ヤングスキニー オフィシャルサイト

https://www.yangskinny.com/