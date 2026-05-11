人気ラップグループ・ケツメイシは１１日、公式サイトを更新。ライブを訪れる観客のマナーに注意を喚起した。

「ご来場の皆様に注意とお願い」と題し、「いつもケツメイシを応援いただき誠にありがとうございます。現在開催中のケツメンＣＡＭＰ ２０２６は追加発表公演も含めた全２３公演のうち９公演が終了しました」とした上で「近年、残念ながら一部のお客様による、場内へのアルコールの持ち込みや場内撮影・録音などの禁止行為に関して多くの報告を受けております」と説明。

「すべての皆様に安全で快適なライブを楽しんでいただくため、スタッフからの注意喚起をさらに強化させていただくと同時に、皆様にもご理解とご協力をお願いいたします」とし、「会場内へのアルコール飲料の持ち込みは禁止です」と呼びかけた。

「また、入場前の過度な飲酒はお控えください。ご自身のペースを守り、泥酔されないようご注意ください。接触行為や場内に飲料をこぼすなど、周辺のお客様の迷惑になるとともに、公演・演出の妨げとなる場合がございます。今後も改善されない場合は、アルコール飲料の販売は中止せざるを得ません」とつづった。

加えて「ケツメイシの公演では、公式からの発信があるまでは、公のネタバレ行為は禁止しております。ライブ中はもちろん、入場〜終演後も含め、場内撮影は禁止です。これからツアーにご来場される方のためにもご理解をお願いいたします」とコメント。

「ごく一部のお客様の禁止行為違反による他のお客様への迷惑行為が看過できない状況となっており、自由にライブを楽しんでいただきたいというアーティストの思いに反し、このようなお願いをせざるを得ない状況を招いております」と明かし、「ご来場の皆様が楽しくワッショイ♪できるよう、節度をもった行動をお願いいたします。 ケツメイシチーム一同」と結んだ。

ケツメイシは全国ツアー「ケツメイシ ２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＴＯＵＲ ケツメンＣＡＭＰ ２０２６」を４月からスタート。７月には大阪、８月には東京と沖縄で追加公演を行うことも発表した。