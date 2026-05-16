「風呂キャン」とはお風呂に入らない（＝キャンセル）ことを面白おかしく表現したネットスラングです。風呂キャン界隈なんて言葉も登場し、「実は自分も……」なんて共感する“界隈民”が続出しています。以来、この単語が瞬く間に広がり、若者を中心に使われるようになりました。【写真】Hカップの謎の美女は伝説のナイトワーカー初写真集は「妄想しながら見ていただきたいです」冷静に考えると入浴拒否は社会人のマナーとして