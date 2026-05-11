日本人選手として初めてピックルボールの米プロリーグ「メジャーリーグ・ピックルボール（ＭＬＰ）」でプレーしている船水雄太（３２）＝マイアミ・ピックルボールクラブ＝は１０日（日本時間１１日）、米カリフォルニア州サンクレメンテで開催されているシーズン最終戦の男子ダブルスで初優勝を飾った。

船水はハワイ出身のタマ・シマブクロとコンビを組み、第３シードで出場。準々決勝で第２シード、準決勝では第１０シードと、強敵を破り決勝まで進み、初の栄冠を手にした。日本人選手で米プロツアーを優勝するのは初。自身の過去最高成績（４位・２６年５月）も更新した。

船水は「日本でピックルボールに励む若い世代の皆さんにも、強い志を持って挑戦し続ければ、必ず世界への道は拓けることを知って欲しいです。僕も皆さんの目標となれるよう走り続けます。この勝利は、支えてくださった日本の皆様の応援のおかげです。この結果に満足せず、次は世界ランキング１位を目指して挑戦していきます」などとコメントした。

元プロソフトテニス選手の船水は２３年からピックルボールに取り組み始めると、２４年１月に本格的にプロ選手になるため渡米。昨年３月、ドラフト全体３９位でマイアミ・ピックルボールクラブに指名され、日本人初のプロ選手となった。入団後はソフトテニス仕込みのボレー技術を武器に主力の座を勝ち取り、今年３月にはチームと再契約したことを発表した。

◆船水 雄太（ふねみず・ゆうた）１９９３年１０月７日、青森・黒石市生まれ。３２歳。宮城・東北高３年時、高校総体でソフトテニスの個人と団体で優勝。早大では全日本大学対抗選手権大会４連覇などタイトルを獲得。卒業後はＮＴＴ西日本に入社し、日本リーグ１０連覇を達成。２０００年にプロ転向。２３年からピックルボールに取り組み、２５年３月にＭＬＰドラフトの全体３９位でマイアミ・ピックルボールから指名を受けた。１７８センチ。右利き。

◆メジャーリーグピックルボール（ＭＬＰ） 米国のプロリーグ。２５年までプレミアとチャレンジャーにリーグが分かれていたが、２６年よりレベル分けが撤廃され、全２０チームに変更。１チームの人数は男女３人ずつ登録でき、リーグ戦では男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス２試合を実施。リーグ戦終了後は上位１０チームによるプレーオフを行い、王者を決める。各クラブのオーナーには、ＮＢＡ選手のレブロン・ジェームズら著名人も多い。船水が所属するマイアミ・ピックルボールのオーナーの１人は、プロテニス選手の大坂なおみ。