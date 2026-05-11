モデルでタレントの吉川ひなの（４６）が、１１日までに自身のインスタグラムを更新。昔の写真を投稿した。

吉川は「フミヤ先輩 なななな 懐かしい〜」と書き始め、歌手の藤井フミヤと密着した若かりし頃の写真をアップ。「フミヤさんプロデュースで 歌手デビューしたような してないような」と記し、ハッシュタグに「＃ハート型の涙」「＃うさぎちゃんｓａｙｇｏｏｄｂｙｅ」と１９９７年リリースの自身の楽曲名をつけた。

この投稿にフォロワーからは「とってもお似合いです」「お顔小さすぎるー」「やっぱり絶世の美女」「フミヤ様にこんなにくっつけるなんて羨ましい」「懐かしいですね〜」「ＣＤ持ってました」などのコメントが寄せられている。

吉川は２０１１年９月に会社経営の一般男性と再婚し、１２年３月に長女を出産。１５年春にハワイに移住し、１８年２月に長男、２１年６月に次女を出産したが、２４年１１月１５日にインスタグラムで「これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と報告した。「夫婦という在り方を見直す」と記し、２度目の離婚とみられる。また２０２１年に独立し、フリーで活動していたが、４月に「このタイミングでマネジメント契約し、これから新しい形で活動をスタートします」と報告していた。