約8年ぶりに芸能活動を再開したカリスマモデルが5月15日、自身のInstagramで木村拓哉（53）との“奇跡のツーショット”を公開し、話題を呼んでいる。そのモデルとは吉川ひなの（46）だ。吉川といえば、1999年2月に結婚した歌手のIZAM（54）と結婚するも、わずか7ヵ月で離婚。その後、2011年9月に会社経営の一般男性と再婚し、2012年に長女を出産したのちハワイへ移住。2018年に長男、2021年に次女を出産している。しかし2024年11月