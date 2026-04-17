モデルでブランドディレクター、吉川ひなの(46)が16日、自身のインスタグラムを更新し、33年前に世間をざわつかせた懐かしの広告画像を公開した。 【写真】33年前でこれは超衝撃的！頭身、存在感…すべて規格外だった伊勢丹の広告 「ふと送られてきたこの画像」とコメントして公開したのは新聞、あるいは雑誌に掲載されたとみられる百貨店「伊勢丹」の広告。「懐かしすぎて、もはや自分じゃないみたい。」とコメントし