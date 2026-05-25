モデルでタレントの吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。長男と次女を自宅で出産していたことを明かした。吉川は11年、一般男性との再婚を機にハワイに移住。24年に離婚し、現在は14歳の長女、8歳の次男、4歳の次女と沖縄で暮らしている。自身の出産について「3人ともハワイで出産して。（ハワイでは）一般的って言われている無痛分娩（ぶんべん）で」と回想。長女については