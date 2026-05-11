サッカーＷ杯北中米大会の開幕まで約１か月に迫った１０日、森保ジャパンの主力にまたも負傷者が出た。２大会連続代表入りが確実視される攻撃陣の大黒柱、ブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫（２８）がホームのウルバーハンプトン戦の後半に左太もも裏の負傷で途中交代。１５日の代表発表まであと５日と迫ったこの日、取材に応じた森保一監督（５７）は三笘が軽症では済まない可能性を示唆した。三笘が起用される予定の左シャドー（１・５列目）はけが人が続出しており、メンバー再考を余儀なくされそうだ。

明け方の列島に激震が走った。英１部で日本時間の１０日未明に行われたホームのウルバーハンプトン戦で先発出場した三笘を悪夢が襲った。後半１０分過ぎだ。スピードに乗った状態でロングボールを肩付近でトラップして前進しようとすると、突然、左太もも裏付近を押さえながら右手を上げ、プレーを止めた。すぐに倒れ込むと、両手で顔を覆う。突然の出来事に本拠は騒然となった。

医療班とのやりとりを終え、立ち上がると、自らの足でピッチを後にしたが、その表情は厳しかった。地元メディアによると、試合後は松葉づえでスタジアムを後にした。ヒュルツェラー監督（３３）は会見で「スキャンの結果を待たなければならないが、良くは見えない」と表情を曇らせた。

指揮官は「私はポジティブな人間。前向きでいる」と語ったが、筋肉の負傷は程度によって離脱期間が数週間から数か月と大きく変わる。日本代表で今季、同じく太ももを痛めた鎌田大地（２９）は試合復帰まで約２か月、久保建英（２４）は約３か月もかかった。１０日時点で三笘の診断は不明だが、左足首なども痛めており、Ｗ杯に間に合うのかが懸念される。

１５日の代表発表を目前に三笘のけがは大打撃だ。ＦＣ東京―東京Ｖ戦の視察後に取材に応じた森保監督は「まだ正確な状況として報告は受けていない」としつつ、「軽傷であることを願っているが、軽傷ではない、という印象は聞いている」と神妙な面持ちで語った。三笘が起用される予定の左シャドーは層が厚いと思われていたが、期待の南野拓実、鈴木唯人ら負傷者が続出し、唯一無二の三笘までもが悲劇に見舞われた。

三笘は２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯ともに合流が遅れたが、大会中に復帰。過去の例から、森保監督も「Ｗ杯期間中にハイインテンシティー（高強度）の中でも戦える判断ができれば、選考の対象として（考える）」と示唆したが、万全の状態でＷ杯を迎えられそうもなくなった。１次リーグ初戦のオランダ戦（日本時間６月１５日）まで約１か月。攻撃陣の再考を余儀なくされた。（浅岡 諒祐）

◆森保ジャパンとシャドー ３―４―２―１システムを基本とする森保ジャパンにとって、１トップ後方に位置する２人の攻撃的ＭＦ（シャドー）は攻守に重要な役割を担う。昨年１０月の親善試合・ブラジル戦（味スタ、３〇２）では２点ビハインドの後半に前線からハイプレスを仕掛け、南野が１点を返すと、その後、伊東を投入し、歴史的逆転勝利につなげた。ＦＷ上田を含む前の３人がスイッチを入れ、全体が連動することで相手から自由を奪い、「良い守備から良い攻撃へ」という森保サッカーを体現する存在でもある。１５日のメンバー発表まで、あとわずか。佐藤龍や佐野航といった若い力を呼ぶのか、相馬、鎌田の起用といったあらゆる選択肢も考えられる。森保監督にとっては、三笘の状態を見極めつつ、一戦ごとに様々な状況を描く戦いを余儀なくされそうだ。

絹笠友則氏（筑波大蹴球部チームドクター）「映像を見た限り、左太もも裏の肉離れかと思われます。損傷部位は中央の筋線維部でタイプ１に相当します。損傷度は３段階でもっとも軽いグレード（Ｇ）１の可能性が高いですが、場合によってはグレード２の可能性もあります。全治はＧ１だと１０日程度ですが、２だと、その倍くらい（約２０日、２〜３週間）かかる可能性があり、長くて４週間ほどの見込みです。一般論ですが、Ｗ杯を考えた場合、現時点の印象では、初戦のオランダ戦出場の可能性は残されていると言えるでしょう」