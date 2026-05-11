歌舞伎俳優の中村獅童（５３）が、東京・歌舞伎座「六月大歌舞伎」（３〜２５日）の昼の部で演じる「子連れ狼」の扮装（ふんそう）写真をスポーツ報知が独占入手した。

柳生一族との対立で公儀介錯（かいしゃく）人の職を奪われた拝一刀（おがみ・いっとう）による復しゅうの旅を描いた物語。獅童が叔父の萬屋錦之介さん（１９９７年死去、享年６４）が当たり役にした一刀を、次男の中村夏幹（なつき、５）が「ちゃーん」の決めぜりふで知られる一刀の息子・大五郎を演じる。

年季が入った乳母車に強い意志を秘めた表情。撮影に臨んだ獅童は「プライベートで息子が乗ったベビーカーを押しながら、ずっと『子連れ狼をやりたいな』と思っていたんですよね。念願がかないました」と大喜び。「夏幹には『バリカンで大五郎カットにしてあげようか？』と言ったら、全力で拒否された」ことからカツラで対応したと明かした。

構想２０年。２００６年公開の映画「硫黄島からの手紙」（クリント・イーストウッド監督）の米国ロケで現地スタッフから「子連れ狼」の英語版「ローンウルフ」の漫画を薦められて以来、「いつか歌舞伎にしたい」と熱望していた。

共演は中村勘九郎（４４）、中村七之助（４２）、尾上松也（４１）ら。「あらしのよるに」「超歌舞伎」などの経験を生かして演出も手掛ける獅童は「見どころは立ち回り。七之助さんと夏幹の共演部分はドラマチックになりそうです」と力を込めた。（有野 博幸）