

『キン肉マン』公式サイトの超人と技ランキング4月分を紹介





連載でのロビンマスクVSぺシミマンが注目された4月。『キン肉マン』公式サイトの超人、技ランキングを発表！

●超人ランキング

まず、驚くべきはキン肉マン（前月3位）と悪魔将軍（前月2位）の順位が入れ替わっています！ 圧倒的人気を誇る悪魔将軍でも、久しく連載に登場がないとさすがに順位に陰りが出てきてしまうのか!? いやいや、3位も十分立派ですが。

また、コミックス第92巻のカバーイラストのセンターとして登場しエンデマンと死闘を見せたテリーマン（5位）、連載で活躍が期待されるロビンマスク（6位）がそれぞれ順位をキープ。ロビンと交戦中のぺシミマンは17位→11位とランクアップ。このふたりに関しては、5月のランキングでの躍動もありそうです！

そして、超人ランキングを始めて以来、最高位である4位（前月10位）となったのはブロッケンJr.！ 4月23日のお誕生日付近で急激に順位を上げました。誕生日だし、4位だし、喜びで「ベル赤」が止まらないでしょう！

あと、ジェロニモ躍進（12位→8位）のナゾはわかっていないので、どなたか教えてください！

●技ランキング

超人ランキングではランクを落とした悪魔将軍ですが、その必殺技（フェイバリット）・神威の断頭台は前回2位から1位へ返り咲き。フィギュアとしても発売された、あのカッコよさからもやはり納得です。以降、アヴァランチ・デスロード（4位→2位）、キン肉バスターイモータル（5位→3位）、アロガント・スパーク（6位→4位）など連載に登場したことよりも、「いつ見てもカッコいい技」が上位に入ったように見受けられます。

連載の流れとしては、アシュラマンの阿修羅稲綱（いづな）落としなどなど、パロ・スペシャルやパロ・スペシャル・ジ・エンド（22位→17位）、ララミージャンゴ（圏外→25位）など、それぞれアシュラマン、ロビンマスクVSぺシミマンの影響が出ていると思われます。

また、こちらもジェロニモのアパッチのおたけびが圏外→19位に！ やはり理由がわかりません！

次回5月分のランキングは、6月上旬にお届けします！

©ゆでたまご／集英社