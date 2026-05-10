【Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉】がプライベート感満載のグランピングを満喫！6人の素顔をのぞき見！5月18日(月)深夜24時30分「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」

テレ東では、5月18日(月)深夜24時30分から、「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」と題した特別番組を放送することが決定！（※4回放送予定）

本番組は、映画「おそ松さん」を撮り終えたAぇ! groupと草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫！Vlogっぽいゆる～いプライベート感たっぷりの6人の素顔がのぞき見できるバラエティ番組。そんなグランピング施設には様々なゲストも訪問！関西出身の6人がバラエティの悩みを芸人のマユリカに相談！大喜利&モノボケを実践して学ぶ。Aマッソ加納＆3時のヒロイン福田麻貴を招いて胸キュン対決も。謎解きクリエイター松丸亮吾からは最強謎解き問題の挑戦状が！さらに…Aぇ! groupが尊敬する先輩の室龍太をグランピング飯でおもてなし！焚き火を囲んで、仲の良い先輩だからこそ話せる本音トークも！

さらに番組内では、6月12日（金）公開の主演映画「おそ松さん」についてもオフトークを展開。メンバー間でも知らなかった現場での出来事など、様々なテーマで映画の魅力についても語っています！

ぜひ6人の日常をこっそりのぞき見しているような感覚でお楽しみください！

＜撮影日：2025年9月＞

≪出演者≫

Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、草間リチャード敬太、西村拓哉

©テレビ東京

≪ゲスト≫

マユリカ、加納(Aマッソ)、福田麻貴(３時のヒロイン)、松丸亮吾、室龍太

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

≪出演者コメント≫

■Aぇ! group 正門良規

ものすごく豪華なゲストの皆さんとご一緒できてとても楽しい時間でした。

胸キュン&謎解き&お笑い、そして僕らの大先輩！色々な分野のプロフェッショナルの方に遊びにきていただき、本当に感謝しかないです。

僕らも全力で楽しみ、全力でテーマに挑みました。そしてこんな6人が演じる映画「おそ松さん」はどうなるんだろう？

視聴者の皆さんにそんな興味や期待を抱いていただけたら幸せです。

全力で愉快な僕たちの番組を楽しみにしていてください！



≪スタッフコメント≫

■プロデューサー：村田充範（テレビ東京）

Aぇ! groupの皆さん、草間リチャード敬太さん、西村拓哉さんの６人の魅力を最大限引き出すことをテーマに、あえて肩の力の抜けた、ゆる～いVlog番組を制作しました！映画撮影を終えた直後だからこそ見える、オフの空気感や関係性、そして彼らが次のステージに進もうとする過程も切り取っています。緩い雰囲気もありながら、時には、クイズに大喜利、キャンプなど、全力で体当たりする6人の魅力の真骨頂が垣間見れる番組です！最後に…配信の再生数が大事な番組なので、是非ぜひTVerをご覧ください！！！

≪番組概要≫

【タイトル】 リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！

【放送日時】 2026年5月18日（月）24時30分～25時00分

2026年5月25日（月）24時30分～25時00分

2026年6月1日（月）24時30分～25時00分

2026年6月11日（木）深夜2時5分～深夜2時35分

【放送局】 テレビ東京

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、草間リチャード敬太、西村拓哉

【ゲスト】 マユリカ、加納(Aマッソ)、福田麻貴(３時のヒロイン)、松丸亮吾、室龍太

【公式SNS】 X：@tx_holidAy

Instagram：@tx_holidAy

【番組HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/goldenholiday/

【ハッシュタグ】 #ホリデぇ



▼映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』

2026年6月12日（金）公開

主演：Aぇǃ group×草間リチャード敬太×西村拓哉



監督：川村泰祐

脚本：宅間孝行



＜ストーリー＞

松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松は20歳を過ぎても定職につかず、親の脛をかじるクズで童貞のクソニート。

「せめて普通の大人に…」という親の願いもむなしく、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変、クズぶりが称賛されるようになる。

それは、とある研究者が仕掛けた、人間の価値観を“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に置き換えてしまう、『人類クズ化計画』の影響だったのだ……。

平和な世界を取り戻すべく現れた美しき研究者・サクラに協力を求められた6つ子は、平和を守るため立ち上がる。

世界の未来は、よりによってこの6つ子に託されてしまった…！？果たして人類の運命は―!?



映画公式HP： https://osomatsusan-movie.jp/

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