8月11日(祝・火) ひる12時55分～「池上彰の戦争を考えるSP2026」

テレ東では、8月11日(祝・火)ひる12時55分から、「池上彰の戦争を考えるSP2026」を放送します。あの戦争から81年たった今・・・戦争の残酷さ、虚しさ…