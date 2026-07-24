テレ東 リリ速
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seju冠番組 『seju放課後じゃーなる 夏特別編』全8話TVer・YouTube配信＆地上波放送決定！初回配信の舞台は東京ディズニーランド！今日、夜8時から毎週配信！（全8回）
sejuの冠番組「seju放課後じゃーなる 夏特別編」の初回配信がTVer・YouTubeで 今！配信されました！配信は下記をクリック！TVer▶︎…
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何度見てもアツくなる！会場が大熱狂した伝説の試合を厳選！大谷翔平の劇的HR＆リオ五輪「奇跡のバトン」＆球場大合唱「楽天日本一」の裏側を当事者たちが激白ゴン中山伝説の「４戦連続ハットトリック」を自ら爆笑解説！
テレ東では、８月１６日（日）よる６時３０分から「一流が目撃！会場が大熱狂したスポーツ衝撃の瞬間ベスト１２」を放送します。 この番組は野…
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8月11日(祝・火) ひる12時55分～「池上彰の戦争を考えるSP2026」
テレ東では、8月11日(祝・火)ひる12時55分から、「池上彰の戦争を考えるSP2026」を放送します。あの戦争から81年たった今・・・戦争の残酷さ、虚しさ…
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8月6日(木)夜8時50分放送 ドラマスペシャル「東野圭吾 手紙」
テレ東では、7月23日に逝去された東野圭吾さんを追悼し、8月6日（木）夜8時50分からドラマスペシャル「東野圭吾 手紙」を放送いたします（当初8月6…
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【８月３日・１０日(月)深夜２４時３０分放送！「オトナモラトリアム」】YOU×若槻千夏×塩粼太智による“大人になりきれない”２５歳～３０歳のリアルな悩み「彼氏に結婚の意思を聞くには？」「後輩のミスの𠮟り方問題」などアレコレと語り合う！放送後はTVerでも配信！
テレ東では、８月３日・１０日の月曜深夜24時３０分～深夜1時に2週連続で「オトナモラトリアム」を放送します。 オトナモラトリア…
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金メダリスト・橋本大輝選手がサプライズ登場！「世界！ニッポン行きたい人応援団」アルゼンチンの天才体操少年の夢を叶える２時間スペシャル！8月3日(月)放送
８月３日（月）夜８時～２時間スペシャル！ 金メダリスト・橋本大輝選手がサプライズ登場！ アルゼンチンの天才体操少年の…
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番組10年目突入記念！初の2週連続2時間半・合計5時間SP！柏木由紀・ケンコバ＆初登場の高橋克典・上地雄輔と4日間で北海道250㌔を縦断！
テレ東にて土曜夜に放送中の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」。おかげさまで2017年４月のレギュラー放送開始から10年目を迎えました…
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８月１日(土)に国立競技場で開催されるサッカー国際親善試合『 FC東京 vs ボルシア・ドルトムント』をテレビ東京にて放送！
首都・東京を代表するJリーグ屈指の人気クラブ「FC東京」が、ドイツ・ブンデスリーガの歴史と伝統を誇る名門「ボルシア・ドルトムント」…
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アウェイ遠征時にいきたい〝旅サウナ〟Ｊリーガーが選ぶ最強サウナ大連発！「Ｊリーグ開幕直前ＳＰ！サッカー観戦＆サウナでＷサ活旅」8月1日（土）16時～放送
8月1日（土）16時00分から、テレ東系列にて、特別番組「Jリーグ開幕直前SP！サッカー観戦＆サウナでWサ活旅」を放送します。 МＣは…
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【主演・栗山千明】「晩酌の流儀５」毎週金曜 深夜２４時５２分～放送中夏編後半ゲストを一挙公開！さらに後半のあらすじも一挙公開！
毎週金曜深夜２４時５２分～放送中 主演・栗山千明「晩酌の流儀５」 夏編後半ゲストを一挙公開！ さらに後半のあらすじも…
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【ＢＳテレ東】「ランナーズサロン」日本記録保持者が夏のトレーニング方法をゆうちゃみに伝授！【8月2日（日）午後2時から放送】
ランナーに向けたランナーのためのスペシャル番組「ランナーズサロン」をＢＳテレ東にて8月2日（日）午後2時から放送します。年…
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2026年7月30日（木）深夜1時放送「DAN! DAN! EBiDAN!」EBiDAN THE AUDITION 2026 EBiDAN15周年記念オーディションがついに完結！最終審査に挑む10名の候補生たち…新グループとしてデビューを掴みとるのは誰なのか！？さらに、放送内ではグループ名＆初お披露目の場も発表！
テレ東にて、毎週木曜日深夜１時から放送中の「DAN! DAN! EBiDAN!」。4月からはEBiDAN15周年を記念した新グループオーディション「EBiD…
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１００台の一斉走行スライダーや大迫力の実車展示に大注目！「トミカ博 in TOKYO ～出動！まちをまもるパトロールカー～」８月６日(木)開幕！
テレ東が主催する、3世代に渡り人気のダイキャスト製ミニカー「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）が大集合する大型イベント『…
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大谷翔平 ２０２６年上半期二度見プレーランキング！上半期１８０日間の独自取材で明かされる秘話にスタジオ涙超大物MLB選手へ直撃やKEY TO LIT大興奮の二度見プレーも
テレ東では８月５日（水）夜６時２５分から「二度見したくなる！スポーツ衝撃プレーGP」を放送します。この番組は思わず二度見したくなる…
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８月２３日（日）テレ東発の“日本語の夏フェス”「川島明の辞書で呑むTHEライブ４」昼・夜ともに全出演者解禁！夜の部にはミュージシャン枠として氣志團の綾小路 翔が登壇
合計１７名の豪華な辞書呑人が 夏の辞書フェスを盛り上げます！ ©テレビ東京 テレ東で４週連続放送中の「川島明の辞書で呑む」は…
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＜ＢＳテレ東＞歌謡番組をみて豪華賞品を当てよう！明日から『ＢＳテレ東 夏の歌謡ナイト！』データ放送キャンペーン開催
ＢＳテレ東では明日7月28日（火）～8月2日（日）の期間『ＢＳテレ東 夏の歌謡ナイト！』と題した特別編成を実施します。例年12月に編成されて…
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疾走感あふれるサウンドが、アスリートの背中を押す！テレ東系卓球テーマソングがKEY TO LITの歌う『KEY 2 LIGHT』に決定！
テレ東・ＢＳテレ東では世界の頂点が決まる「世界卓球」をはじめ「WTTチャンピオンズ横浜」「ITTF混合団体ワールドカップ」など、年間を通して…
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TV初取材ネタが続々！７月26日（日）夜６時30分「海上保安庁の激ヤバすぎる最前線１００連発SP」
TV初取材ネタが続々！ 特別警備隊&機動救難士のガチ訓練に潜入！ 最高峰部隊特殊救難隊のサバイバルに密着！ テレ東では…
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薬丸裕英が妻・石川秀美との初々しいコント映像に赤面！？スターの貴重なデビュー映像や曲カバーも目白押し！
テレ東では、７月２７日（月）よる６時２５分から「３秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト１００」第２１弾を放送します。２０１７年の放送開始以来、多く…
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＜人気YouTuberタケヤキ翔とニシダ（ラランド）が事故物件に宿泊＞＼『まぜこぜFriday』第5弾／「怨泊（おんぱく）～1泊2日除霊付き！事故物件に泊まろう！～」
床に残された謎のシミ・・ 覗いてはいけない窓・・出演者にまさかの異変が・・！？ＢＳテレ東がお届けする真夏のホラーコンテンツ！ …