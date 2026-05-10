フィギュアスケート・ペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、プロスケーターの“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）が最新の仲睦まじい姿を公開し、反響を呼んだ。ケーキを前に２人でじゃれあう様子で、木原が頬杖をついてはにかみながらケーキを見つめる姿が印象的なショット。三浦が「ショートケーキになりたかった木原龍一 ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう ケーキはホテルニューオータニ様からいただきました。」とつづり、「＃子どもの頃の将来の夢は＃ショートケーキ＃ちなみに私は＃シャイニールミナス」と加えた。

Ｇｏｏｇｌｅのファン質問に答える企画で将来なりたかったものを「ショートケーキ」と答えていた木原。コメント欄などでは「尊いはこの２人のためにある言葉だなぁ」、「龍一くんが乙女のよう」、「ショートケーキになりたいと思っていた少年が大人になって輝かしい金メダリストになったのは本当に素晴らしい」、「りくちゃん可愛すぎる」、「乙女モードのりゅうちゃん」、「愛おしい」と沸いていた。