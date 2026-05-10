現役高校生に聞いた「好きな佐藤健さんの出演ドラマ」ランキング！ 2位は『義母と娘のブルース』、では1位は？
ワカモノリサーチは、全国の現役高校生・男女478人を対象に「好きな佐藤健さんの出演ドラマ」に関するインターネット調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
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2位は、2018年7月期に放送された『義母と娘のブルース』（TBS系）でした。佐藤健さんは、物語の台風の目となるパン屋「ベーカリー麦田」の店長・麦田章役を演じました。
いつものクールなイメージとは違う三枚目なキャラクターが「ハマり役だった」と高く評価され、作品の感動的なストーリーと共に高校生の間で根強い人気を誇っています。
1位は、2020年1月期に放送されたTBS日曜劇場『恋はつづくよどこまでも』でした。主演の佐藤健さんは、少しドSなエリート医師役を演じ、上白石萌音さん演じる看護師との胸キュンストーリーが大きな話題となりました。
「とにかくカッコ良かった」とビジュアルを絶賛する声に加え、Official髭男dismさんが担当した主題歌との相性の良さも、現役高校生が本作を支持する大きな要因となっています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：『義母と娘のブルース』
2位は、2018年7月期に放送された『義母と娘のブルース』（TBS系）でした。佐藤健さんは、物語の台風の目となるパン屋「ベーカリー麦田」の店長・麦田章役を演じました。
1位：『恋はつづくよどこまでも』
1位は、2020年1月期に放送されたTBS日曜劇場『恋はつづくよどこまでも』でした。主演の佐藤健さんは、少しドSなエリート医師役を演じ、上白石萌音さん演じる看護師との胸キュンストーリーが大きな話題となりました。
「とにかくカッコ良かった」とビジュアルを絶賛する声に加え、Official髭男dismさんが担当した主題歌との相性の良さも、現役高校生が本作を支持する大きな要因となっています。
(文:All About ニュース編集部)