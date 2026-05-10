「溜める」感覚を体験して覚える…廣畑実さんが説く「逆算スイング」

スイングにおいて、軸足の股関節に力を溜める「タメ」の動作は不可欠だが、小学生にその感覚を言葉で伝えるのは非常に難しい。多くの選手が「乗せる」感覚を掴めず、手先だけでテークバックを取ってしまうからだ。大阪桐蔭元主将で、野球塾「AMAZING」を運営する廣畑実さんは、この問題を解決するために、インパクトから動きを戻していく「逆算スイング」を提唱している。

やり方は極めてシンプルだ。まず、自分の得意なミートポイントにバットを置く。そこから自分のスイング軌道をなぞるようにゆっくりとバットを引いていき、トップの位置まで戻す。

「股関節に力を溜めようと意識するよりも、インパクトから逆算してトップを作るほうが、結果的に股関節に体重が乗る感覚を掴みやすいんです」と廣畑さんは語る。

加えてこのドリルの最大のポイントは、腕でバットを引くのではなく、股関節を元の位置へ戻すことでバットを連動させる点にある。股関節を戻しながら体を捻っていくと、バットは自然と理想的な軌道を通って上がっていく。手で引くと体のバランスを崩しやすいが、股関節主導で動くことで、トップの姿勢が劇的に安定する。

さらに、この逆算スイングには「ヘッドの下がり」を矯正する効果もある。自分のスイング軌道をイメージするだけではヘッドが下がってしまう選手でも、前から後ろへ軌道をなぞって引くことで、スイングと同じ道筋を正確に通るようになる。トップからバットを出す際も、引いたときと同じ軌道を通す意識を持つだけで、最短距離でボールを捉えられるようになる。

「溜める動作を教えるのは難しいですが、このドリルなら勝手に股関節を使う意識がつきます」と廣畑さん。腕ではなく股関節で引き、股関節で振る。動作を逆転させるだけで、子どもたちのスイングは見違えるほど力強く、安定したものに変わるはずだ。（First-Pitch編集部）