「ファーム東地区・オイシックス２−１日本ハム」（９日、ハードオフエコスタジアム新潟）

オイシックスが逆転サヨナラ勝ちした。

０−１の九回に元巨人、ソフトバンクのアダム・ウォーカーの適時二塁打で同点とした。

さらに２死一、三塁として、元阪神の代打・高山俊外野手が登場。初球のカットボールを捉えて、左前へサヨナラ打を放った。駆け寄ってきたナインからのウォーターシャワーを浴び、両手を広げて喜びを表現した。

高山は日大三、明大を経て２０１５年度ドラフト１位で阪神に入団した。１年目に１３６安打を放ち、当時の球団新人の最多安打記録を更新。新人王にも輝いた。しかし、２年目以降は成績を落とし、２０２３年は１軍出場がなく、同年限りで戦力外通告を受けた。

２０２４年からは新潟へ移り、今季が３年目。１年目は９７試合で打率・２８２、２年目は９３試合で打率・２７０だった。今季はこの試合まで１９試合で打率・１１８と苦しんでいた。

阪神時代と変わらない打撃フォームに「高山まだ現役か、良かった」、「またＮＰＢ復帰できないのか」、「さすがの技術と経験を感じる」、「痺れた〜」などとの反応があった。