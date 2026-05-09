〈食パン〉で簡単「ミックスベリー＆クリームチーズのクロックケーク」のレシピ
おうちでケーキを焼いてみたいけど、イチから作るのは大変そう……。
そんなときにおすすめなのが「ミックスベリー＆クリームチーズのクロックケーク」。
食パンを使って簡単に作るのに、ビジュアル&お味はとっても華やか。
材料を重ねて焼くだけなので、すぐに作れちゃいますよ。
「ミックスベリー＆クリームチーズのクロックケーク」のレシピ
材料（18cmのパウンド型1台分）
食パン（8枚切り）……2枚
〈卵液〉
卵……2個
牛乳……1/2カップ
砂糖……大さじ2
クリームチーズ……150g
冷凍ミックスベリー……100g
砂糖……大さじ2
下ごしらえ
・型にオーブン用シートを敷く。
・食パンは縦横4等分する。
・ボールに〈卵液〉の材料を混ぜ合わせる。
・オーブンを200℃に予熱する。
作り方
（1）型に食パン3切れを並べて、卵液の1/3量を流し入れ、小さくちぎったクリームチーズ1/3量、冷凍ミックスベリー1/2量をのせ、砂糖1/2量をふる。
（2）（1）の手順を繰り返し行う。最後に、食パン2切れを中央に並べ、残りの卵液を流し入れ、残りのクリームチーズをちぎってのせる。
（3）200℃のオーブンで30分焼く。焼き上がったら型ごとケーキクーラーなどにのせて10分ほどおき、型から出して粗熱が取れるまでさましたら完成！
カットすると、断面がみえてより華やかに！
これほんとに食パン？ と驚かれちゃうクオリティです。
優しい甘さの生地に、甘酸っぱいベリーとクリームチーズのこくがよく合う！
材料を重ねたり、クリームチーズをちぎったりする作業は、お子さんのお手伝いポイント。
ぜひ、親子でいっしょに作ってみてくださいね。