歌手・工藤静香が、心温まるエピソードを披露し話題を集めている。

９日までにインスタグラムを更新、「北海道公演の帰り。何と！ラウンジから出て、少しのところに指輪を落としていたらしく、、、気がつくようなものだけれども、これがまた気がつかず。そしてそれをまた私のファンが『これはしーちゃんのでは？』と、拾ってくれたのです。笑」と、指輪をめぐるエピソードを明かした。「もうほんとにびっくりしました。そして、これをなくしていたら、とても辛い思いをしていました。しばらく凹んで元気が出ないところでしたよ とっても感謝です。」と驚きと感謝の気持ちを記して投稿を締めた。

この投稿には「しーちゃんの大切な指輪、ファンの方が拾ってくれてしーちゃんの元へ戻ってきてくれて本当によかったですね」「奇跡の指輪ですね」「ファンの方凄〜い」「ファンの方がしーちゃんのって気が付くのも凄いことだし、ちゃんとしーちゃんの元へ戻って良かったですね」「しーちゃんのファンは善良な人が多いって本当ですね」などのコメントが寄せられている。