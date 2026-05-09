グラビアアイドルちとせよしの（26）が9日、インスタグラムを更新。ボディーメークについてつづった。

ちとせは「おはよしの 自分のおしりの丸みが可愛くて結構すきです」とつづり、近影をアップした。

ちとせはランジェリーの上から白いTシャツを着用。ヒップを強調させた後ろ姿や、Tシャツをめくり、美バストをあらわにした姿を披露している。

⁡ 続けて「でももうちょっと形はっきりさせたいからおしり筋トレ再開しようかなーとか 最近はゆるっと撮影前とかに体型の調整してます」と明かした。

この投稿にフォロワーからは「ぷりちーなおちり」「よしのんのお尻大好き」「ナイスヒップ」とコメントが寄せられている。

ちとせは高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。