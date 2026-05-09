冷徹な眼差しと、静かな殺気。次々と襲いくる刺客を、呼吸を整える間もなく葬り去る最強の殺し屋、坂本太郎。劇場の暗転とともに観客を待ち受けていたのは、原作の遺伝子を継承したスピード感と、スクリーンを切り裂くようなスタイリッシュな暴力だ。そして、その直後に訪れる「引退、結婚、激太り」というシュールな転換。原作そのままの、この鮮烈かつチャーミングなイントロダクションに期待で胸が高鳴った観客も多いだろう。

参考：『SAKAMOTO DAYS』は高橋文哉なくして成立しない 観客を導く“狂言回し”としての俳優力

4月29日に公開された映画『SAKAMOTO DAYS』は、公開からわずか8日間で興行収入15億円を突破するという、まさに「最強」のスタートを切った。原作は2020年から『週刊少年ジャンプ』で連載を開始し、全世界累計発行部数が1500万部を突破している鈴木祐斗の人気コミック（※）。2025年のアニメ化を経て、今や国内外で支持を集めるこの作品が、満を持して実写映画としてスクリーンに姿を現した。

実写化にあたって、主演の目黒蓮が特殊メイクを施した「ふくよかな坂本」と「スマートな坂本」を演じ分けることが大きな話題となった。蓋を開けてみると、実際にその再現度の高さに驚いた。長身を活かした目黒のダイナミックな立ち回りや、マンガからそのまま飛び出してきたかのような高橋文哉の躍動感。原作の持つ「日常と非日常の絶妙な温度感」が高い解像度で維持されていることに、素直に唸らされた。

この難易度の高い実写化に挑み、見事な采配を振るったのが福田雄一監督である。これまで数々のコミック実写化を手がけ、独自のコメディ色を打ち出してきた監督だ。

「福田雄一監督作品」と聞いて多くの観客が想起するのは、一種の「お祭り騒ぎ」に近いコメディの乱舞だろう。 福田監督の経歴を振り返れば、『銀魂』や『今日から俺は!!』など、漫画・アニメの実写化においてヒットを飛ばしてきた。その最大の特徴は、いわゆる「福田節」と呼ばれる独特の演出スタイルにある。

観客と同じ視点で状況を茶化すようなジョーク、役者が素で笑ってしまうような演出。そして、佐藤二朗やムロツヨシといった「福田組」の常連俳優たちが繰り広げるアドリブの応酬は、作品のトレードマークとなってきた。この手法は、劇場を一気に笑いの渦に巻き込む爆発力を持つ一方で、ストーリーラインを一時停止させてしまうという側面も持っている。そのため、インターネット上の口コミや批評では、常に評価が二分されてきた。「福田監督だからこそ面白い」という熱狂的な支持と、「ギャグが長すぎてテンポが削がれる」という映画ファンの懸念。福田雄一という才能は、邦画界におけるある種の「劇薬」であったと言える。

しかし、今作における「福田節」は、これまでのそれとは手触りが異なる。原作が持つシュールなギャグの空気感は絶妙に残しつつも、演出の比重を驚くほど大胆に「アクション」へと割り振っているのだ。

とにかく、アクションのバリエーションが凄まじい。冒頭の立ち回りに始まり、坂本商店内での坂本とシンの息をもつかせぬ攻防、坂本抹殺を命じられたシンと組織の衝突、さらには遊園地を舞台にした刺客との乱戦。大小問わず、全編にわたってアクションシーンが連続する構成には圧倒される。

2025年に公開された『アンダーニンジャ』においても、福田監督が見せたアクション演出のキレは、専門家やファンの間で高く評価されていた。今作ではその進化がさらに加速している。 坂本の重量感を活かしたパワフルな打撃、そして身の回りにある「日用品」を瞬時に武器へと変えるクリエイティビティ。これらは原作の最大の魅力だが、実写映像として成立させるには、綿密なカット割りとリズム感が要求される。福田監督は、観客に「今、何が起きたのか」を正確に把握させつつ、そのスピード感に酔いしれるという、至福のアクション体験を演出した。

もちろん、福田作品を支えてきたDNAが完全に消失したわけではない。お馴染みのキャストが登場すれば、やはりそこには独特の空気が流れる。しかし、今作における彼らの使い方は、「カメオ出演的なスパイス」に留められている。 観客は一瞬の安堵と笑いを得るが、それが物語の緊張感を削ぐことはない。

思えば、『SAKAMOTO DAYS』という題材そのものが、今の福田監督にとって相性の良いフィールドだったようにも思う。本作は「殺し屋」という物騒な肩書きを持つ者たちの物語であり、実写化の手法を一歩間違えれば、バイオレンスな側面が強く出すぎてしまう懸念もつきまとう。しかし、そこに福田監督特有の、どこか浮世離れしたポップなギャグセンスが加わることで、血生臭さを中和し、全世代が楽しめるエンターテインメントへと見事に着地させている。

本作は、福田監督が自らの武器である「笑い」を、アクションの鋭さを引き出すための「絶妙なアクセント」として見事に作品に落とし込んでいる。 従来の福田作品に懐疑的だった層は、そのアクションの純度に目を見張るだろうし、原作のファンは、控えめながらも確実に存在する「福田節」のスパイスにニヤリとするはずだ。

「劇薬」のようなインパクトを放ってきたその作家性は、今作で作品をより美味しく引き立てる「究極のスパイス」として機能している。「福田監督作品はちょっと……」と敬遠していた人にこそ、この鮮やかな「裏切り」を劇場で目撃してほしい。そこには、私たちが待ち望んでいた「最強の坂本」が、確かに存在している。

参照※ https://x.com/SAKAMOTO_STORE/status/1952203226583105583（文＝よしはらゆう）